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“顺风车绿色出行宣言”发布 推动城市绿色可持续发展

2020年06月02日14:57  来源：人民网
 

人民网北京6月2日电 （记者乔雪峰）经济水平的提升,使私家车数量增多,城市交通日益拥挤,汽车尾气的排放也给城市环境带来了很大压力。而无车一族出行体验也越来越差,道路拥挤,公共交通人满为患,日常出行不够便捷。

作为一种共享出行方式，顺风车应运而生，并因低碳环保，降堵减排，节省出行成本等特质获得公众的广泛推崇。2016年发布的《国务院办公厅关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》，明确了鼓励顺风车规范发展的政策导向。

6月2日，中华环境保护基金会、中国绿化基金会、城市智行信息技术研究院、世界资源研究所 、顺风车用户委员会、顺风车法律及标准化工作委员会、北京华允律师事务所、嘀嗒出行、人民数据、中国交通报等共同发布“顺风车绿色出行宣言”，呼吁顺风车发展共建共治、共用共享、共情共济，号召公众关注绿色出行，弘扬顺风车文化，协和人际发展，推动城市生态文明建设。

与此同时，为鼓励公众积极响应绿色出行，“顺风车绿色出行宣言”联合发布方共同发起“国民顺风日”，并于今后每年6月6日举行相关活动，将其塑造成全民顺风车文化日。据了解，“国民顺风日”不是特定平台用户的专属节日，而是属于全体使用顺风车出行，利用自己实际行动来减少碳排放，缓解城市拥堵民众的节日。

中华环境保护基金会绿色出行专项基金负责人表示，当前，全球环境问题日益严峻，其中汽车排放占据较大比例，顺风车成为了破解城市发展双刃剑难题的重要推动力量。顺风车不仅能提升道路及车辆使用率，缓解城市交通压力，也对减少碳排放，助推绿色经济发展产生了积极影响，符合我国建设节约型社会的宗旨。“我们希望通过与嘀嗒出行的合作，将顺风车绿色出行和共享理念带给更多用户，提高全民绿色出行意识，让顺风出行成为新风尚。”

城市智行信息技术研究院院长沈立军表示，顺风车作为出行新业态，在近几年已成为公共交通的有益补充，同时也在缓解城市潮汐用车需求，激活城市存量资源，节能减排，构建城市绿色生态等方面发挥重要作用，应当获得社会各界以及主管部门的鼓励支持。此次各方联合发布“顺风车绿色出行宣言”并发起“国民顺风日”，不仅有益于顺风车行业的健康发展，也为城市生态发展、公众个性化出行提供优先选择，希望通过此次联合发起，能让顺风车发展获得更多方面的支持与响应。

嘀嗒出行相关负责人表示，顺风出行对缓解城市交通压力、共建绿色城市有着很重要的意义。顺风车的本质是通过共享闲置座位资源来实现互助与绿色出行，分享出去一个空座，就意味着能耗更少，污染更少，造成的交通拥堵更少。“希望通过发起国民顺风日，让顺风出行、绿色共享的概念深入人心，提高公众绿色环保意识，为建设低碳城市、绿色城市贡献一份力量。” 

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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