京东方与福耀集团签订战略合作协议

6月1日，京东方科技集团股份有限公司与福耀玻璃工业集团股份有限公司在福耀集团总部大楼签订《战略合作协议》，双方将结合各自产业资源和技术优势，在汽车调光玻璃和车窗显示等领域进行战略合作，共同开拓市场，实现互利共赢。

BOE（京东方）与福耀集团签订战略合作协议

据介绍，双方强强联合，推出集成触控显示的智能调光视窗产品，将进一步推进智慧视窗的应用。随着物联网、人工智能、大数据技术发展，双方还将共同拓展人车交互应用，在交通领域为全球用户带来高附加值的创新产品和解决方案。

福耀集团副总裁蒋炳铭表示，当今新能源汽车崛起，5G逐步落地商用，汽车行业正在进行一场变革，变革中经常被提起的就是“新四化”趋势，即“电动化、互联化、共享化、智能化”，通过相互交互，构成下一代新型智慧交通系统的生态。

近年来，BOE（京东方）加快推出应用于交通领域的智慧视窗解决方案，BOE（京东方）染料液晶智能视窗具有可调光、高通透、防隐私、快速响应、智能交互等优势，在提升用户驾乘舒适性的同时，还能带来更加智能化的交互出行体验，在轨道交通、乘用车等领域具有广泛应用空间。

BOE（京东方）高级副总裁、传感器及解决方案事业群首席执行官刘锋表示，全球信息技术已经开始进入跨界融合、加速创新的全新时代，传感器作为信息交互的重要手段和感知信息的主要来源，将扮演着重要角色。BOE（京东方）与福耀集团战略合作是双方战略目标的高度契合，也是跨界创新的又一重要举措。（牛广文）

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