快手发起“寻找筑梦守护人”行动

原标题：今年六一，快手邀你加入“寻找筑梦守护人”行动

互联网的快速发展对青少年的身心健康发展产生了深刻的影响。儿童是祖国的未来和希望，国家、社会、学校和家庭在保护儿童健康成长的同时，应当教育和帮助未成年人增强自我保护的意识和能力。

今年六一儿童节，快手打造了“寻找筑梦守护人”行动，集合平台之力，发挥平台的技术及流量优势，打造有影响力的矩阵式系列活动，努力传播寓教于乐，向上向善的网络文化，营造青少年安全成长的网络环境。

“寻找筑梦守护人”行动上线以来，活动参与量已达到6.8亿，用户上传短视频超过1.2万条。众多高粉量级的快手“筑梦守护人”官方推介大使，用自己的故事发出号召，影响更多的人关注儿童健康成长。

六一当天，快手推出《他们为儿童筑梦》宣传片，用情感串联起数十个“筑梦守护人”的真实故事，宣传片在网络平台的点击已超过2000万，新华社客户端等多家主流媒体转发。

同时，快手还在六一全天安排了多场儿童相关科普知识的直播活动，活动邀请了中国医师协会委员、北京同仁医院专家、北京师范大学教授等业界专业人士，详细为家长解读如何全方位呵护儿童健康成长。

为了提升活动的趣味性，快手在站内通过自研技术开发了两款六一魔法表情，“六一快乐”让用户一键沉浸在儿童节欢乐的气氛中，“童年摇摇车”可以用户参与互动游戏，更增添几份童趣。

一直以来，短视频平台快手积极践行青少年幸福成长战略，两年多的时间中已相继推出“家长控制模式”、“青少年模式”，“防沉迷举措”，更成立了未成年内容专项审核团队和未成年人审核标准及应急机制等，持续引领短视频行业未成年保护标准。

(责编：毕磊、夏晓伦)