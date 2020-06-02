商务部：上周食用农产品和生产资料价格运行平稳

人民网北京6月2日电 （杨曦）据商务部监测，上周（5月25日至31日）全国食用农产品市场价格和生产资料市场价格均与前一周持平。

食用农产品市场价格运行情况

粮油价格总体平稳，其中大米、面粉、豆油、花生油批发价格均与前一周持平，菜籽油价格下降0.1%。

肉类价格稳中有涨，其中猪肉批发价格每公斤38.65元，比前一周上涨1.1%；牛肉批发价格下降0.1%，羊肉批发价格与前一周持平。

水产品价格小幅上涨，其中鲫鱼、鲤鱼、鲢鱼批发价格分别上涨3.3%、2%和1.5%。6种水果平均批发价格下降1.5%，其中西瓜、梨、香蕉、葡萄批发价格分别下降9.1%、1.9%、1%和0.4%。

禽产品价格小幅下降，其中鸡蛋、白条鸡批发价格分别下降1.4%和0.5%。

30种蔬菜平均批发价格每公斤4.08元，与前一周持平，其中黄瓜、蒜头、土豆批发价格分别下降7.2%、6.4%和4.1%，芹菜、莲藕、大白菜批发价格分别上涨8%、7.5%和6%。

生产资料市场价格运行情况

钢材价格略有上涨，其中热轧带钢、槽钢、螺纹钢和高速线材价格分别为每吨3988元、3957元、3856元和3970元，分别上涨0.3%、0.3%、0.1%和0.1%。

煤炭价格以涨为主，其中动力煤、二号无烟块煤价格分别为每吨552元和901元，分别上涨0.5%和0.4%，炼焦煤价格为每吨727元，下降0.3%。

有色金属价格略有波动，其中锌、铜价格分别下降0.3%和0.2%，铝价上涨0.5%。

成品油批发价稳中有降，其中92号汽油、95号汽油价格均保持平稳，0号柴油价格下降0.6%。

基础化学原料价格小幅下降，其中纯碱、甲醇、硫酸价格分别下降2.1%、1%和0.3%，聚丙烯价格基本持平。

橡胶价格略有下降，其中天然橡胶、合成橡胶价格均下降0.2%。

化肥价格略有回落，其中尿素、三元复合肥价格分别下降0.3%和0.1%。

(责编：杨曦、孙阳)