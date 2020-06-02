商务部：国家级经开区建设将迎超千亿元资金支持

人民网北京6月2日电 （杨曦）据商务部网站消息，近日，商务部与国家开发银行签署《关于推进国家级经济技术开发区创新提升促进高质量发展合作备忘录》，支持国家级经济技术开发区（以下简称“国家级经开区”）优化产业布局、拓展城市功能、改善生态环境质量，提升发展质量和效益。
根据备忘录，双方将重点支持国家级经开区旧区更新、工业区升级、国际合作园区建设、现代产业体系构建等方面工作，国家开发银行未来3年将累计提供不低于1000亿元人民币资金，支持国家级经开区优化投资环境、强化城市服务功能、提升新型城镇化水平。
根据备忘录，2020年，按照党中央、国务院关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的决策部署，国家开发银行还将加大对国家级经开区内外贸外资企业支持力度，稳定资金链，打通产业链，纾解外贸外资企业因疫情影响造成的流动性困难。
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