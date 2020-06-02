大兴机场国内航班逐步恢复 6月日均航班量将增至约500班

人民网北京6月2日电 （记者刘佳）6月1日起，大兴机场国内航班开始逐步恢复，当日执行国内航班335架次，约为夏航季国内航班日均计划总量六成，当日完成旅客吞吐量3.34万人次。

当前，按照民航局和北京市关于疫情防控的要求，大兴机场在切实做好常态化旅客防控工作的同时，以“敬畏生命、敬畏规章、敬畏职责”为内核，深入开展“抓作风、强三基、守底线”安全整顿活动，积极推动复工复产。

在航班航线方面，6月1日，大兴机场执行国内航班比5月31日新增105架次，旅客吞吐量新增约1万人次，增幅均达到约45%。南航6月1日起，在大兴机场日均始发国内航班达到73班，其中重庆每日6班，贵阳、大连每日5班、长沙每日4班，深圳、上海每日3班。东航、上航、中联航三家航空公司6月1日起，在大兴机场日均出港国内航班共计70班，其中昆明每日4班，上海、西安、南京每日3班。国航6月1日起，在大兴机场日均始发国内航班达到13班，主要飞往上海、广州、深圳、重庆、杭州等城市。6月份，大兴机场日均航班量计划逐步增加到约500班。

在测温消毒方面，大兴机场做好常态化旅客测温，坚持“全准快优”的原则，严格执行进港、出港、中转旅客测温措施，针对6月1日国内航班逐步恢复的情况，大兴机场航站楼内国内进港旅客测温通道增设2条。目前，大兴机场航站楼内共设置旅客测温通道30条，其中出港测温通道16条、国内进港测温通道6条，其他流程测温通道8条。大兴机场持续做好旅客环境消毒，重点加强在值机区、安检现场等人员密集区，厢式电梯、摆渡车、卫生间等密闭空间，电梯扶手、电梯按钮、触摸屏、手推车等频繁接触点位的消毒。

在保障旅客出行方面，大兴机场按照制定的大客流保障方案有条不紊的开展旅客保障工作，确保旅客安全、顺畅出行。开放智能安检通道23条，相较以往增开11条。同时，进一步加强旅客引导和特殊旅客服务。大兴机场推出的多点值机、行李全流程跟踪、爱心手环等一系列服务举措也让旅客感受到大兴机场的真心实意。

在机场商业方面，为能给旅客提供更好的服务，大兴机场根据旅客量和航班时刻，所有餐饮、零售店面均恢复营业。针对晚间航班和旅客增多的情况，部分店面延长至夜航结束或24小时营业，确保全时段为旅客提供商业保障。

在交通方面，5月19日，大兴机场亦庄线机场巴士正式开通。线路连接北京经济技术开发区和大兴机场。截至目前，大兴机场共开通往返市区巴士线路8条，其中2条为夜间线路。京雄高铁和地铁大兴机场线也为旅客提供了便捷的抵离方式。京雄高铁全天往返运行8列，北京西至大兴机场方向运行时间为6:56至16:40，大兴机场至北京西方向运行时间为8:20至22:50，乘车约需30分钟。地铁大兴机场线全天往返运行210列，运行时间为6:00-22:30，乘车仅需19分钟。

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