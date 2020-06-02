不惧逆风回头浪 高质量高标准建设自由贸易港正当时

“因改革开放而生，因改革开放而兴。”1988年4月13日，海南省和海南经济特区正式成立，32年来，从建省办经济特区到建设国际旅游岛，再到全岛建设自由贸易试验区，无数个“海南时刻”成为中国改革开放历程中的生动剪影。

6月1日，《海南自由贸易港建设总体方案》（以下简称《总体方案》）正式公布，确定将海南自由贸易港打造成为引领我国新时代对外开放的鲜明旗帜和重要开放门户。

习近平总书记近日对海南自由贸易港建设作出重要指示指出，在海南建设自由贸易港，是党中央着眼于国内国际两个大局、为推动中国特色社会主义创新发展作出的一个重大战略决策，是我国新时代改革开放进程中的一件大事。要坚持党的领导，坚持中国特色社会主义制度，对接国际高水平经贸规则，促进生产要素自由便利流动，高质量高标准建设自由贸易港。

在当今世界正经历新一轮大发展大变革大调整的特殊时期，在海南建设自由贸易港有哪些重大战略意义，《总体方案》有哪些亮点重点需要关注，对不同类型的市场主体又有怎样的助力？人民网财经专访多位专家学者，解读海南自由贸易港建设的意义与方向。

着力打造新时代对外开放的鲜明旗帜和重要开放门户

今年春节以来，一场突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球，与此同时，当今世界正在经历新一轮大发展大变革大调整，保护主义、单边主义抬头，经济全球化遭遇更大的逆风和回头浪。

“此时公布《总体方案》彰显了我国进一步扩大开放、更深度融入世界经济的坚定决心。”中国（海南）改革发展研究院院长迟福林在接受人民网财经记者专访时表示，《总体方案》通过对标当今世界最高水平开放形态，将海南自由贸易港打造成为引领我国新时代对外开放的鲜明旗帜和重要开放门户。

那么，同样站在制度创新的高地，自由贸易试验区和自由贸易港有何不同？

上海财经大学自由贸易区研究院院长赵晓雷认为，自贸试验区的核心功能是制度创新，在此进行适应开放型经济新体制的实践探索和制度创新试验。而自由贸易港是在自贸试验区率先建立与国际投资和贸易规则相衔接的制度体系基础上实行高水平的开放，更突出贸易投资自由化、便利化目标，通过一系列优惠政策以及更高水平的开放型经济治理体系和治理能力，实现最大限度自由便利。

“我们深切领会到党中央决定在海南建设自由贸易港意义重大、影响深远。”6月2日，国家发展和改革委员会主任何立峰在人民日报署名文章中指出，海南自由贸易港的建设是探索和推进更高水平开放的战略选择；是加快完善社会主义市场经济体制的时代要求；是贯彻新发展理念推动高质量发展的重大举措；是旗帜鲜明反对保护主义支持经济全球化的实际行动。

何立峰在文章中指出，在海南建设自由贸易港，就是要用实际行动向世界表明，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大；就是要以新一轮高水平对外开放支持和推动经济全球化，为维护全球自由贸易、完善全球治理体系、加快世界经济复苏注入新的动力。

以“自由便利”为核心构建海南自由贸易港政策制度体系

从经济特区到国际旅游岛，再到自由贸易试验区，海南具有实施全面深化改革和试验最高水平开放政策的独特优势。

“《总体方案》相较之前的自贸试验区方案，有较多亮点。主要体现在，一是建设全岛封关运作的海关监管特殊区域，对货物贸易实行以“零关税”为基本特征的自由化便利化制度安排；二是逐步建立与高水平自由贸易港相适应的税收制度；三是构建系统完备、科学规范、运作有效的自由贸易港治理体系。”赵晓雷表示。

为建立与高水平自由贸易港相适应的政策制度体系，《总体方案》从贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利、数据安全有序流动等11个方面，共推出39项具体改革举措和制度安排，同时分步骤分阶段安排了2025年前、2035年前的重点任务，对组织实施提出了明确要求。

“一系列改革举措要求在自贸试验区贸易投资便利化基础上实现‘自由化’，在商品和要素流动层面以及制度层面将涉及更深层次、更高水平的开放。”赵晓雷说。

在商务部研究院产业国际化战略研究所所长崔卫杰看来，《总体方案》的亮点还在于开放水平更高、创新力度更大、法治保障更强、税收制度更实、治理体系更优。与此同时，自由贸易港作为当今世界最高水平的开放形态，要对标新加坡、迪拜等国际知名自由贸易港，建立与高水平自由贸易港相适应的政策制度体系，形成引领全球高水平开放的生动实践。

优惠政策推动各类要素便捷高效流动

除了总体要求和制度设计，《总体方案》中还包含诸多“真金白银”的优惠政策。

如实行“零关税”清单管理；放宽离岛免税购物额度至每年每人10万元；实施外国旅游团乘坐邮轮入境15天免签政策；对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%征收企业所得税……

崔卫杰认为，一系列优惠政策将在投资空间、经营成本、经营环境等诸多方面带来大量利好。

“例如，投资空间更大，在旅游、现代服务业和高新技术产业等领域的投资机会增多；经营成本降低，低关税带来的生产资料成本的下降、低税率带来的要素成本降低、金融开放带来的资金成本下降等；高水平的开放政策制度体系、特殊的税收制度安排、高效的社会治理体系和完备的法治体系等。”崔卫杰说。

此外，推动建设高水平的中国特色自由贸易港，还要进一步释放海南资源效益。而制度创新，正是破题关键。

据官方统计数据显示，2019年，海南每平方公里土地产出的GDP只等于广东的1/4，不足新加坡、香港2018年的0.45%、0.69%。

“这需要把潜在的巨大资源优势转化为现实的增长动力，关键是制度创新。此外，还要把缓解短期经济下行压力与中长期发展相结合，加大战略性、基础性领域的投资力度。”迟福林说。

“而以贸易自由便利为目标的海关监管制度创新；以大幅放宽市场准入为重点的投资自由便利制度创新；以扩大金融开放为重点的跨境资金自由便利制度创新；以加快开放的人才政策为重点的人员进出自由便利的制度创新；以高度自由便利开放政策为重点的运输往来自由便利等无疑是制度创新的关键。”迟福林表示。

(责编：栗翘楚、孙阳)