电商扶贫，一根网线连两头（消费视窗）

日前，安徽砀山县葛集镇新华村果农在自家油桃大棚里直播带货。

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电商缩短了时空距离，把贫困地区的农产品与广阔的城市大市场相连接,为优质农产品提供稳定、可靠的销售渠道。

助力农产品上行、农民脱贫致富——

电商扶贫乐农家

一根网线、一块屏幕、一部手机，打通贫困地区农产品“出山路”，成为贫困户脱贫致富“新农具”——

河南商丘市宁陵县王大庄村500户农民，原来靠种地人均年收入低于4000元。接入苏宁电商扶贫系统后，有的农户种上了经济作物蒲公英，有的人农闲时候进入农场、工厂打工，目前人均年收入可达5000元。

由中国供销集团所属中国供销电子商务公司建设运营的“贫困地区农副产品网络销售平台”自今年1月1日正式上线以来，已入驻供应商5000多家，覆盖797个国家级贫困县，上线2.4万多种商品，成交额超过2.5亿元……

电商扶贫运用电子商务形式，帮助贫困地区的产品尤其是农产品打开销路、创立品牌、兴建基础设施、进行人才培养等。它利用互联网技术帮助农货出山、出村，丰富了城里人的餐桌，也促进了农民增收、农业转型升级。

商务部统计数据显示，今年一季度832个国家级贫困县网络零售额达到277.5亿元。4月份，商务部下发指导意见要求抓好电商和产业扶贫，包括抓好产销对接扶贫、引导农产品流通企业与贫困地区开展长期稳定的产销合作、提高农产品电商化水平、开展形式多样的农产品品牌推介洽谈活动等。

美食消费扶贫，甜了城里人的味蕾，也乐了农家。4月28日，美团与北京市扶贫支援办签署消费和就业扶贫行动合作协议，围绕“美食消费扶贫”项目，促进贫困地区农畜产品销售，鼓励平台餐饮商户优先采购贫困地区的农特产品。去年，美团联合15家大型连锁餐饮合作伙伴推出15款公益菜品，上线22 款“助力高远”公益套餐，这些套餐中至少包含1种来自贫困地区的食材。

开辟专门频道，发挥平台优势，给予流量支持。淘宝专门拿出一个流量入口，上线来自贫困地区的农产品。拼多多投入100亿元搞电商扶贫，今年一季度，农村网店在拼多多上卖出的农产品订单数超过10亿笔，同比增长184%。苏宁在112个国家级贫困县开设116个扶贫门店，线上开设约400家中华特色馆，一年多来累计助农销售近115亿元。

“电子商务能够从销售端迅速拉动当地电商产业链条和基础设施建设，包括仓储、分拣、运输直至冷库、摄影、直播工作室等，助力农民脱贫致富。”淘宝相关部门负责人说。

直播带货、“拼农货”、新农商等新业态涌现——

手机成为“新农具”

社会力量深度参与、新技术快速普及、“互联网+”加速应用，电商扶贫涌现出不少新亮点、新模式。

——直播带货成为“新农活”。

“今天店铺新上了樱桃果酒、青稞等特色农产品，滋补身体、绿色健康。”详实的讲解、热情的介绍，这是四川阿坝藏族羌族自治州小金县扶贫干部张飞，正在由万顺叫车、快手、每日一淘等互联网平台与当地联合搭建的直播系统上，推销本地特色农产品。近两年，在互联网电商平台的带动下，张飞通过短视频和直播销售农家特产，帮助当地每年增收10多万元。

如今，越来越多的农产品销售人员变为带货主播，特色农产品卖得红红火火。去年全年，仅在淘宝直播进行创业的“新农人”就已经达到5万人，涉农直播场次达到120万场。今年，淘宝直播计划再培养20万“新农人”，让手机成为“新农具”。

——“拼农货”产销更稳定。

“你确定买的是5斤安岳柠檬？”近日，浙江建德市大同镇居民甘有文对着刚到的包裹惊叹。母亲花9.8元就买到5斤柠檬，这让他很是惊讶，要知道现在市场上1斤安岳柠檬将近10元钱。原来，母亲的柠檬是在拼多多“拼农货”里买的，因为是产地直发，所有的产品都是产地直采价格，比市场上便宜许多。

拼多多相关负责人表示，“拼农货”是近些年拼多多重点打造的扶贫模式，在平台“农货中央处理系统”中，输入特色农产品的生产地域、成熟周期等信息，经由系统运算后，就能将各类农产品在成熟期内快速匹配给消费者。通过这条通道，平台将许多贫困地区的特色产品与城市的写字楼、小区连在一起，成功建立起一条扶贫助农新渠道。

——电商“造血”赋能贫困户。

“以前村民种植土豆的主要目的是家庭食用，零散售卖的价格每斤只有几毛钱，现在通过‘电商企业+合作社+农户’新模式，销售收入实现成倍增长。”湖北五峰土家族自治县的赵鹏告诉记者，他们借助苏宁中华特色馆打通线上渠道，建立电商综合性服务平台“五峰蓝”，有力促进了农户增收。目前，“五峰蓝”收购的土豆80%来自当地贫困户，不仅鼓起了贫困户的钱袋子，还带动了1000多人就业。

健全农产品标准化体系，强化物流保障——

提升数字化运营能力

八科村位于四川甘孜藏族自治州丹巴县，该村根据订单专门为盒马鲜生种植农产品，是全国首个“盒马村”。自去年6月起，当地特色农产品全部由盒马收购，当年村民人均增收数千元。

“发展订单农业是开展电商扶贫的重要抓手。”阿里巴巴数字农业事业部总裁、盒马总裁侯毅说，盒马把当地分散、孤立的生产单元升级为规模化、标准化的数字农业基地，实现从农产品到商品的快速、优质转化。

电商扶贫如火如荼，但也有一些问题亟待解决。比如，有的农产品标准化程度不高，品质难以保证；有的产品在平台上存在销售成本过高现象。目前以三四线城市及广大农村地区为主的零售企业、商户规模普遍偏小，往往在供应链、物流配送、售后服务等环节存在短板，数字化运营能力有待提高。

“在电商扶贫中，产、供、销端衔接不畅的现象一定程度上依然存在，因此要进一步解决农货产销结合的问题，多措并举建设一条可持续的上行通道。”北京工商大学商业经济研究所所长洪涛说。

——建立健全农产品标准化体系，打造现代化农产品品牌。

“电商平台要充分赋能贫困地区，助力其加快农产品标准化体系建设，以优质、安全、绿色为导向，支持开展标准化生产示范；推广食用农产品安全控制规范和技术规程，扩大贫困地区特色农产品质量安全追溯覆盖面。”拼多多研究院副院长陈秋表示，通过优种优育和源头把控，拼多多在云南保山“多多农园”种植示范基地上，展开种植标准化改造， 引导农户在加工环节实现标准化、品质化作业，实现产品优质优价。

——强化物流支持，保障生鲜品质。

苏宁易购集团副董事长孙为民说，在电商扶贫中，对于有成熟物流的代理商，苏宁直接提供代运营服务；无成熟物流的，苏宁直接提供入库、采买、销售服务，实现“一条龙”扶贫作业。苏宁推行“零收费”举措，除收取一定的质量保证金和很低的运营服务费外，不向供应商收取任何费用。

——完善电商基础设施，补齐硬件短板。

“传统农村流通组织经营方式较陈旧，数字化程度较低，无法高效地满足本地区农村商业数字化发展需求。”汇通达总裁徐秀贤认为，要加大人才、物流仓、分拣车间等电商基本要素投入。通过直播带货、社群分享、社交电商、云店铺等方式深挖线上流量，加快实现线上线下融合发展。

《 人民日报 》（ 2020年06月03日 19 版）

(责编：冯粒、曹昆)