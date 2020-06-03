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江苏发布线下实体店无理由退货指引

放心购物  无忧退货（消费万花筒）

本报记者  罗珊珊

2020年06月03日05:38  来源：人民网－人民日报
 

　　日前，江苏南京市居民林潮生去苏州出差，在路过苏州观前街时，看中了一家工艺品店里的玩偶，随即买下带回南京送给侄女，没想到侄女并不喜欢，怎么办？他想起玩偶店门口醒目的“无理由退货”标志，抱着试一试的心态，林潮生通过“苏州智慧315”微信公众号提交了退货申请，将玩偶快递到“无理由退货”服务站。两天后，他接到了服务站工作人员的电话，核实确认退货信息后，在线收到了商品退款。

　　今年3月15日，中国消费者协会制定了《中国消费者协会倡导线下实体店七日无理由退货承诺践诺管理办法》，在全国范围内推动线下实体店无理由退货。“无理由退货”让消费者拥有了线下消费“后悔权”，是改善消费体验、引导居民扩大消费、放心消费的重要举措。

　　3月19日，江苏省市场监管局、省消保委联合出台《江苏省线下实体店购物无理由退货指引（试行）》，在全省推动线下实体店无理由退货承诺。4月24日，淮安市倡议经营者在营业场所醒目位置以张贴、悬挂、摆放等形式向广大消费者公示“本店无理由退货”承诺；4月30日，徐州市公布全市首批50家“七天无理由退货”实体店名单……目前，江苏省开展线下无理由退货承诺企业和商家累计已达到8500余家，覆盖大型商场、超市等主要消费场所。

　　今年4月底，苏州市线下无理由退货平台正式上线，线下购物无理由退货政策服务也同步启动，承诺“线下购物线上退，本地消费异地退，商家承诺先行退，消费争议调处退”，通过线下布局建立无理由退货管理服务站和退货寄存点，让消费者无需理由、不分地点，随时随地可以办理退货退款，从而让消费者放心购物、无忧退货。

　　专家表示，目前我国网络等远程购物享有“七日无理由退货”服务，但是线下实体店购物尚未有“无理由退货”的规定。现在，一些地方倡导推出线下无理由退货服务，能够增强居民消费信心，进一步释放消费潜力。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月03日 19 版）
(责编：冯粒、曹昆)
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