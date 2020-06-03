央行新创设两个货币政策工具 让资金直达中小微企业

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今年全国两会期间，习近平总书记在看望参加政协会议的经济界委员时强调，做好“六稳”工作、落实“六保”任务至关重要。要“帮扶中小微企业渡过难关”。今年的《政府工作报告》也提出，强化对稳企业的金融支持。

创新货币政策工具、保证精准调控、提升服务能力，在一系列政策措施的推动下，金融活水正源源不断注入实体经济，保障市场主体的健康发展。

今年以来，面对疫情给经济社会造成的冲击，金融及相关部门在保持金融市场流动性合理充裕的同时，重点围绕缓解疫情对中小微企业经营的影响，出台了一系列措施，为疫情防控、复工复产、实体经济发展提供了精准金融服务。

对冲疫情影响，货币政策传导效率显著

5月7日，广东茂名今年首批61吨出口荔枝运往加拿大、澳大利亚，在起航的一刻，茂名泽丰园公司董事长林波脸上难掩笑意。

荔枝要出海可没那么简单。林波告诉记者，一颗荔枝从枝头剪下，要经历挑选、称重、装箱、检验、冷藏等多个环节，才能顺利出海。

“受疫情影响，公司今年资金链紧张，又恰逢荔枝‘大年’，急需增加保鲜车间，可把我们都愁坏了。”林波说，就在企业一筹莫展之际，建设银行茂名河东支行工作人员带着“云义贷”资料，登门摸排受疫情影响企业的紧急融资需求，2天内就为企业发放150万元贷款，泽丰园得以增加一条冷链生产线。

泽丰园的遭遇并非孤例。为对冲疫情影响，今年2月1日，中国人民银行会同财政部、银保监会等部门出台30条金融支持政策措施，加大总量逆周期调节，创新运用结构性货币政策工具，为疫情防控和经济社会发展提供了有力支持。

数据显示，这些综合举措取得明显成效。今年1—4月，我国人民币贷款新增8.8万亿元，同比多增近2万亿元，广义货币M2和社会融资规模存量同比增速分别为11.1%和12%，增速明显高于去年，体现了有力的逆周期调节。

“今年一季度，央行每1元的流动性投放可支持3.5元的贷款增长，这表明我们的货币政策传导效率还是显著的。”民生银行首席研究员温彬说。

“今年以来，货币政策执行效果比较显著，发挥了较好的稳预期和保市场主体的作用。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林表示，未来对冲疫情影响，逆周期调节力度还应进一步加大，使企业融资更为便利。

中国人民银行行长易纲近日表示，下一阶段，稳健的货币政策将更加灵活适度，央行将按照《政府工作报告》提出的要求，综合运用、创新多种货币政策工具，确保流动性合理充裕，保持广义货币M2和社会融资规模增速明显高于去年。

政策精准发力，7万亿元普惠小微企业贷款“应延尽延”

当前，受疫情影响，企业特别是中小微企业生存压力凸显。《政府工作报告》提出，创新直达实体经济的货币政策工具，务必推动企业便利获得贷款。

“应对特殊困难，需要货币信贷政策更加注重精准性和直达性。”中国人民银行副行长潘功胜说。

根据《政府工作报告》部署，6月1日，中国人民银行再创设两个直达实体经济的货币政策工具，即普惠小微企业贷款延期支持工具和普惠小微企业信用贷款支持计划，进一步完善结构性货币政策工具体系，持续增强服务中小微企业政策的针对性和含金量。

按照人民银行等部门发布的通知，只要普惠小微企业在申请延期的同时承诺保持就业岗位基本稳定，银行即对普惠小微企业贷款本息进行延期，做到“应延尽延”，之前已经享受过展期政策的贷款也可以享受这一政策。预计延期政策可覆盖普惠小微企业贷款本金约7万亿元。

而信用贷款支持计划主要面向经营状况较好的地方法人银行。对于符合条件的地方法人银行于2020年3月1日至12月31日新发放的期限不少于6个月的普惠小微企业信用贷款，人民银行通过信用贷款支持计划，按地方法人银行实际发放信用贷款本金的40%提供优惠资金，期限1年。预计信用贷款支持可带动地方法人银行新发放普惠小微企业信用贷款约1万亿元，切实缓解小微企业融资难问题。

央行表示，此次新创设的普惠小微企业延期支持工具和信用贷款支持计划具有更为显著的市场化、普惠性和直达性等特点，这两个结构性货币政策工具将货币政策操作与金融机构对普惠小微企业提供的金融支持直接联系，保证了精准调控。

“这些举措将大大缓解小微企业短期资金压力，有效保障市场主体不出现资金链断裂，防止出现大规模的信用收缩风险。”浙商证券首席经济学家李超说。

多项措施推出，为市场主体提供精准金融服务

不仅让中小微企业能够拿到贷款，还要拿得快、拿得便利，在加大政策支持力度的同时，金融部门也在不断提升中小微企业金融服务能力。

浙江杭州阿迪食品有限公司是一家主营面、年糕、粽子等产品的小微企业，为一些大型超市供货。由于近期食品需求增加，企业扩大生产急需资金，但手头没有合适抵押物，扩产资金没了着落。5月初，得知可以通过浙江省金融综合服务平台申请线上贷款时，公司总经理孙新志立即向农业银行申请“小微网贷”。“没想到申请当天就联系了我，农行杭州分行很快发放了100万元纯信用贷。”孙新志说。

5家大型国有商业银行普惠型小微企业贷款增速高于40%、2020年国家融资担保基金力争新增再担保业务规模4000亿元、引导公司信用类债券净融资比上年多增1万亿元……为进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，人民银行等8部门近日出台《关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见》，从落实中小微企业复工复产信贷支持政策、开展商业银行中小微企业金融服务能力提升工程等7个方面，提出了30条政策措施。

“《意见》在现有政策的基础上，力度进一步加大。”交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟表示，要缓解小微企业融资难融资贵问题，建立银行业金融机构“敢贷、愿贷、能贷”的长效机制，需要商业银行、融资担保机构、融资担保基金、征信平台等多市场主体共同参与，《意见》让多项配套政策齐发力，共同缓解普惠金融系统性难题，多措并举着力提升普惠金融有效性。

《 人民日报 》（ 2020年06月03日 07 版）

(责编：李栋、值班)