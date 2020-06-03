会后探稳就业：材料变少程序变简单 保就业添砝码

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目前，各地着力稳企业保就业。简化创业担保贷款办理手续，解决企业资金周转困难，保障员工工资和就业岗位；及时发放失业保险稳岗返还补贴，降低企业用工成本；下放人才引进事权，简化流程为各类人才做好服务……清理取消不合理限制，保障就业和民生。

重庆：

简化流程办理贷款

在重庆高新区，一家科技公司内，王璐正核对着产品数量和客户人群。看到公司还在发展，王璐格外开心，“公司稳住了，我们的饭碗就保住了。不光保住了饭碗，现在待遇反而提高了。”

这几天，看到大伙儿都忙个不停，老板肖庆兵悬着的心终于落地了。

“申请的300万贷款到账了，手续很便捷，现场15分钟就能办好，银行直接上门查看审核。”肖庆兵满心欢喜，这次贷款不仅省去了他多头跑的麻烦，更是一解他眼前的燃眉之急。

前一段，肖庆兵每天都在发愁。本来公司的经营状况还不错，“原本正想扩大企业规模，却受到了疫情的影响，资金周转出现了紧张。”一边必须保持生产，而另一边是员工的饭碗，保生产还是保员工就业？肖庆兵有点左右为难。

想申报创业担保贷款，却担心申请贷款“麻烦事”不少。向所在镇街提出申请，递交资料，银行审批，再加上银行现场查看、审核、放款……整个流程下来最快也要半个月时间。在肖庆兵一筹莫展之际，重庆高新区管委会主动来敲了门。了解到企业资金周转困难的情况，工作人员介绍道：“我们的‘精简版’创业担保贷款能帮你。”

原来，为了稳住企业现金流，保障就业，重庆高新区在重庆市的创业担保贷款政策基础上加码“升级”，不仅做好了提高贷款金额、延长全额贴息期限的“加法”，还主动做好了简化贷款流程、取消审批手续等减法。

为了让贷款流程更简单，帮助申请者尽快拿到贷款解决企业难题，保障员工工资和就业岗位，重庆高新区简化了贷款程序。以“最多跑一次”为原则，创业担保贷款在家门口就能办，联合街社保所、银行，组团为申请者提供便捷服务，让中小微企业贷款更加容易。

申请材料少了，审批程序简单了，时间缩短了……担保贷款做的“减法”，让申请者最快5天就能拿到贷款。

这300万元创业担保贷款真是雪中送炭。“一部分可以保障员工的工资，一部分可以投入新技术的研发中。”肖庆兵笑着说，企业盘活了，员工们的饭碗也就保住了。

今年，按照重庆高新区的计划，预计发放创业担保贷款2000万元，并且出台了包括降低企业申请门槛、提高企业贷款额度等一系列举措。

不久前，重庆市出台促进就业“23条”，其中包含取消不合理审批，合理降低利率，对优质创业项目免除反担保要求，降低小微企业创业担保贷款申请条件等一系列措施，为企业“松绑”，稳住并促进了就业。

成都：

失业保险稳岗返还

“张宇坤，最近忙不忙？”“忙！公司正常生产呢。”接到成都市就业局工作人员的电话访问，成都易科士信息产业有限公司员工张宇坤打开了话匣子。

“公司150多人，现在都正常上班，之前经营困难的情况也逐步好转了。”张宇坤说。去年生产经营一度出现暂时困难，今年又遇到疫情，张宇坤原本有些担心。“我们公司主要做一些智慧系统应用方案的解决，前期新产品投入较多，公司又不大，一度担心失业。”

不过，今年2月份，一条消息让张宇坤吃了颗定心丸：公司账上收到一笔就业局打来的失业保险稳岗返还补贴，“近130万哩！”

原来，今年以来，成都市加快了失业保险稳岗返还政策的实施力度，不仅及时发放了上年度的暂时困难企业失业保险稳岗返还资金，还提前启动了今年的失业保险稳岗返还补贴发放工作，对符合条件的企业，及时发放稳岗资金。

“通过大数据比对，已经对市内所有符合条件的24.44万户企业，发放稳岗返还15.56亿元。”成都市就业局副局长李群说，很多中小企业吸纳了不少就业人群，对那些不裁员或者少裁员的企业，政府就给予企业上年度缴纳的50%的失业保险金返还，以降低企业用工成本，缓解企业资金压力。“操作非常快捷，不用见面就发放了返还的失业保险。”

感到开心的，可不止张宇坤。“去年，我们公司600多人，就收到了500多万返还补贴，人均能达到8500元左右”，成都银河动力有限公司的负责人说，按照成都市的普遍工资水平能保证两个月左右的工资发放。

对暂时困难企业专项返还补贴，是成都市稳就业的一项重要措施。“有一些企业出现了暂时性亏损，其中不少是涉及劳动密集型的企业，保障他们的稳定生产，就是稳住了企业的就业岗位”，李群说，通过前期的新闻通气会和短信告知，不少企业已经知道了这项新政策，开始着手申报。

“申报很简单，只要去政务服务中心社保分中心那儿递交相关材料，很快就能收到政府的补贴”，成都舞东风连锁店、艾明物业等企业相关负责人说，早在今年3月就从就业局那儿知道了新政策，最近正忙着做申报。

广州：

人才引进减少环节

为加快推进产业和人才聚集，广州市黄埔区主动申请承接省级人才引进事权，并且不断自我改革，减少不必要的中间环节，在各方面给人才发展提供便利。

廖矿标去年9月刚来到广州黄埔区创业的时候，有点不知所措。他是从美国留学归国的博士，准备到广东再生医学实验室工作。面临办各种手续，一不懂政策，二不知找谁。在人才活动交流中，他得知省属企业人才引进审核权已下放到区里，便赶紧办理申请，申请后不到一周，审批手续就顺利完成，给廖矿标回国工作后的购房、家属随迁、待产孩子入户带来了极大便利，解决了其创新创业的后顾之忧。

广州三定信息科技有限公司范艳丽也感受到“做减法”带来的便利。今年，她得知自己具备人才引进入户条件，但是眼看小孩入学报名时间即将截止，就赶紧提出了人才引进申请。按规定，办理人才落户手续要在20个工作日内完成审批，区里简化流程，把审批时间控制到5个工作日以内，并针对入学、买房等加急事宜进一步对流程压缩增效。范女士于4月8日下午提出申请，当天下午初审完成，4月9日上午完成复核，整个审批时间仅为2个工作日，公示后快速完成入户手续，赶上了小孩上学的报名时间。在拿到入户卡当天，范女士带着一封感谢信和一面印有“热心服务引人才，为民解忧办实事”的锦旗送到了区人才交流中心，紧紧拉着工作人员的手说道：“谢谢！你们的工作效率和便民程度完全出乎我的意料，为我解决了一个大难题！”

广州黄埔区的人才政策与时俱进，不仅便利本人，还做到“上管老、下管小”，这样的人才服务措施让来到区里工作的各类人才，感受到了温暖。

前不久，广州市黄埔区为了更好地引进人才、促进就业，还出台了相关政策，放宽了人才购房限制，用具体、实用的政策为就业做减法，省去人才的后顾之忧，让就业更安心、更暖心。

黄埔区人社局局长周锦高表示，自黄埔区主动申请承接省级人才引进事权以来，一直秉承“接得住、管得好、出效益”的基本理念，用好事权，简化流程为区内各类人才做好服务，以人才驱动产业发展，全力稳住就业基本盘。

《 人民日报 》（ 2020年06月03日 15 版）

(责编：李栋、值班)