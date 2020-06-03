文旅部发布剧院等场所恢复开放指南

本报电 日前，文化和旅游部市场管理司印发《剧院等演出场所恢复开放疫情防控措施指南》《互联网上网服务营业场所恢复开放疫情防控措施指南》等，有序推进这些场所恢复开放。

指南要求，坚持常态防控、有序开放、预约限流。在充分做好防疫工作的情况下，在低风险地区可以举办营业性演出活动；在中、高风险地区，暂缓举办营业性演出活动。恢复开放的演出场所、上网服务场所、娱乐场所应当严格执行人员预约限流限量措施。观众进入演出场所必须佩戴口罩，测量体温，出示健康码。演出场所要配备口罩、手套等防护物资，并在卫生间配备洗手液及消毒用品。

（茂 边）

《 人民日报 》（ 2020年06月03日 19 版）

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