市场监管总局开展防疫物资质量整治行动

本报电 日前，为进一步加强防疫物资产品质量监管，切实维护市场秩序，市场监管总局等7部门决定联合开展全国防疫物资产品质量和市场秩序专项整治行动，并制定了专项整治行动方案。

方案强调，要通过专项整治行动，全面排查防疫物资产品质量和市场秩序中存在的隐患，建立横向协同、纵向联动的工作机制，深化防疫物资保障监管工作，为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供有力支持。全面排查防疫物资生产企业，全面加强防疫物资产品质量抽检，全面提升服务市场主体水平。

（罗珊珊）

《 人民日报 》（ 2020年06月03日 19 版）

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