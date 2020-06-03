“云卖房”，不能只是赚吆喝（云中漫笔）

近日，一众明星走进直播间卖房，让“云卖房”着实火了一把。

在直播新业态的带动下，“万物皆可直播”的趋势已悄然蔓延到房地产业。全国近百个城市500多家楼盘的数千名置业顾问在淘宝直播“云卖房”，京东近日也上线“自营房产”业务，首发1000套北京房源。“云卖房”既是防疫期间房地产商自救之举，也是电商平台寻求业务拓展的落脚点。特殊时期，“云卖房”借力线上线下融合大势，为开拓房地产营销新模式提供了新思路。

从数据表现看，电商直播的确为防疫期间遇冷的房地产业带来希望。首先，直播打通卖房新渠道，明星口碑及优惠活动带来大量关注度，有利于挖掘潜在客户；其二，VR看房等一系列科技手段，初步解决了防疫期间看房难的问题；其三，“云卖房”卖的不只是房，还在于企业宣传、项目推广等软性收益。科技赋能下，“直播卖房”带来三重利好，并有从短期自救向长线发展过渡的势头。

然而，有消费者提出“买房不是买菜”，买房涉及的交易额巨大，直播间里的冲动消费几乎不可能。疫情过后，“直播卖房”能否成为常态？

专业人士称，从实际情况来看，用户完全借助线上而不线下看房就完成房屋买卖的比例，还是非常低的。也就是说，尽管直播带来了客源，但后期成交对传统模式依赖度较高，动辄几百万几千万元的成交额，在线上完成整套交易的可能性较低，流量转化为存量还需消费者实地考察。

但这并不代表线上营销模式将会在疫情后被完全摒弃。线上线下融合是大势所趋，“直播卖房”并未损伤原有销售渠道，只是为房地产商打开了一个云端窗口，使其直面更广大的潜在客户，降低了以“发传单”为代表的传统模式推广成本。而对客户来说，房地产商或电商提供的权威直播平台，既为其购房增添安全保障，也能帮助客户对房源有初步了解。“直播卖房”不一定意味着“一条龙”服务，但可将其看作建立新营销模式的契机，为房地产行业的持续发展注入一股活水。

(责编：李栋、值班)