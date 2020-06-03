电商直播人才紧缺 校企亟待加强合作 

5月30日，网络主播在河北省秦皇岛市海港区杜庄大樱桃采摘节上帮助果农直播销售樱桃。

新华社记者 杨世尧摄

5月27日，湖南省永州市道县白马渡镇樟武坊村樟木山桃园，一家电子商务有限公司的网络销售员通过直播向顾客推荐毛桃。

蒋克青摄（人民视觉）

“6·18”购物节将至，电商销售大战已提前打响，各平台纷纷布局“直播带货”。电商直播井喷的同时，对相关人才的需求也在不断增长。近日，人社部发布10个新增职业，其中“互联网营销师”职业下增设“直播销售员”工种。电商直播人才的培养正在驶入快车道。

各地发掘“带货网红”

中国互联网络信息中心（CNNIC）日前发布的第45次中国互联网络发展状况统计报告显示，2019年“双11”期间，逾10万户淘宝商家开通直播，“直播一姐”薇娅和“口红一哥”李佳琦的引导交易额分别超过27亿元和10亿元，让以直播带货为代表的社交电商火了一把。

数据显示，2019年，中国社交电商交易额同比增长超过60%，远高于全国网络零售整体增速。疫情之下，电商直播更是承载着释放潜在消费的重任。国家统计局新闻发言人毛盛勇表示，中国的消费潜力比较大，在疫情后期会不断释放，得到一定程度回补。直播带货等互联网相关的新兴消费形式会成长得更快，表现更加强劲。

在直播电商“狂飙突进”的同时，电商直播相关人才的缺口却越来越大。近日，智联招聘携手淘榜单发布的《2020年春季直播产业人才报告》显示，今年春节后复工1个月内，直播行业人才需求量逆势猛增，仅直播相关岗位的招聘职位数在1个月内就同比上涨83.95%，招聘人数增幅达132.55%。

一边是电商直播在推动消费、促进直播经济发展中的作用日益凸显，一边是相关人才的短板亟须补齐。在此背景下，多地将培养和孵化直播人才纳入系统规划，争相下起直播经济的先手棋。

近日，山东省济南市发布《大力发展电商经济打造直播经济总部基地的实施方案》。在电商人才方面，该市提出要打造5000个以上直播间、1万名以上直播电商带货网红达人，打造全国著名的直播经济总部基地。

浙江省义乌市日前向19名“带货网红”颁发该省首批电商直播专项职业能力证书，第一批领证的“带货网红”包括高校学生、创业者和市场经营户等。数据显示，目前义乌已有10家大规模直播机构、2000多名“明星主播”，电商从业人员超50万人。

今年3月，广东省广州市出台16条政策措施，以期打造“直播电商之都”。与此同时，广州还成立了国内第一家专注直播电商研究的“广州直播电商研究院”，其使命之一便是研究直播电商人才培养模式和体系、提供从人才培养到职业规划的路径。

直播实战课程火热

电商直播绝非在镜头前喊“买它”那么简单。业内人士指出，从选择产品、剧本写作到直播过程管理和直播结束后的复盘数据分析，从文案、图片、短视频制作到社群推广、粉丝管理，电商直播每个环节都日趋专业化，需要相关人才“各司其职”。

而在目前，直播电商整个产业链条处在缺人状态。只有经过专业化、系统化的培训，提高电商直播人才质量，才能助力行业健康有序发展。

直播电商人才如何培养？在直播电商发展较为迅速的江苏扬州、浙江义乌等地，已有院校组建电商直播学院和相关工作室，并尝试开设电商直播相关课程。

2019年12月，扬州工业职业技术学院组建了电商直播学院，这也是全国第一家正式落地高校的电商直播学院。为了让更多学生在实践中学习，扬州工业职业技术学院打造了47间直播间，引进10多家知名品牌，学生在校内就可以进行电商直播实战训练。

义乌工商职业技术学院在2017年便开设了系列直播课程。为了适应直播电商发展趋势，该校还成立了3个直播导师工作室，通过校企合作的方式，从产品设计规划、短视频拍摄、视频剧本制作、直播技巧以及直播效果监控等方面提升学生电商技能。

教育部专家认为，未来电商直播相关课程将成为电子商务专业的标配。对于有志于进入这个行业的从业者来说，应持续保持学习的状态，紧随行业变化的步伐，将自己培养成高潜质的入局者。

打造“一条龙”培养体系

目前，电商直播人才的系统性培养正处于起步阶段。面对这一新课题，仍有不少难点待解。

其中，电商直播人才培养普遍缺少标准化的课程体系，目前设立电商专业的高校大都没有标准化的教材和教学，标准化建设亟待完善。

另外，寻找既有经验、又能讲课的教师也是一个难题。目前，很多学校将校企融合和协同育人作为主要的培养方式，引入丰富的行业资源和品牌资源，给学生提供实践机会。有高校负责人表示，校企合作除了人才培养，在产业服务方面也可以有所作为。

电商直播的异军突起，为消费复苏和经济发展开拓了空间，也为丰富人才资源创造了机遇。沈阳城市学院副院长李刚认为，网络直播具有去中心化、创意创新和自生长等特征，再加上主播的草根特质，有利于打开中小企业和人才的上升通道。

直播电商的发展，不仅需要带货能力强的主播，也离不开全产业链的人才培养。专家认为，直播电商人才队伍建设，既需要建立多元化发展的课程体系，也要针对市场变化加强校企融合，为人才就业创造良好环境。

(责编：李栋、值班)