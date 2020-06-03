避开移动支付的“坑” 互联网金融要便捷更要安全

程 硕作（新华社发）

银行网贷迎新规

移动支付、互联网贷款、网上银行……互联网金融在给消费者带来便捷服务的同时，也暗藏许多风险。为规范商业银行互联网贷款业务有序发展，近日中国银保监会就《商业银行互联网贷款管理暂行办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见。《办法》明确了互联网贷款小额、短期的原则，防范居民个人杠杆率快速上升风险。根据《办法》，单户用于消费的个人信用贷款授信额度应当不超过人民币20万元，到期一次性还本的，授信期限不超过一年。

对于如何降低互联网贷款风险问题，武汉大学金融系教授李斌认为，互联网贷款业务还在发展之中，在具体实施细则和新技术运用层面都需要一个成熟的过程。在贷款前中后三个环节里，信息的采集、传输和存储都需要加密处理，加强风险防范和控制措施，过程中可以运用区块链、云计算、人工智能等新技术进行辅助。

中国信息通信研究院去年10月发布的《2019金融行业移动APP安全观测报告》显示，在安卓应用市场中收录的13万余款金融行业APP中，有70.22%存在高危漏洞，攻击者可利用这些漏洞窃取用户数据、进行APP仿冒、植入恶意程序、攻击服务等，严重威胁APP安全。

针对此类风险，央行发布了《关于发布金融行业标准 加强移动金融客户端应用软件安全管理的通知》和《移动金融客户端应用软件安全管理规范》进行规范。日前召开的央行金融科技委员会会议也提出，今年将推动金融APP备案全覆盖。

避开移动支付的“坑”

如今无论是在大都市还是在小县城，二维码支付、NFC支付等移动支付方式随处可见，为大众的日常生活带来了许多便利。

中国银联日前发布《2019移动互联网支付安全大调查报告》显示，移动支付使用持续活跃，平均使用频次与消费金额双增长。移动支付已成为普惠金融重要载体，伴随移动支付便民工程下沉，获得小微业主青睐。同时，生物识别等新型身份认证技术提升了移动支付的便捷性与安全性。

但报告也提醒，仍有不少消费者存在不良使用习惯，比如更换新手机时，不解绑银行卡或删除存留的敏感信息（24%）；直接删除带支付功能APP，不解除银行卡绑定（23%）；带有优惠信息的二维码都会尝试扫描（20%）。同时，在非法的贷款、外汇、期货等平台泄露银行卡号、验证码等个人敏感信息也是导致消费者遭受损失的重要因素。

对此李斌建议：“一方面，消费者要增强安全意识，对非正规网站提高警惕，涉及资金的行为都需要再三验证；另一方面，金融机构和金融APP运营商需要采取如身份识别技术等有效措施保护消费者的权益。”

擦亮眼睛看“虚拟货币”

随着国家各项政策措施和监管工作大力推进，互联网金融行业正朝着健康规范化发展。与此同时，也有一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式揽收资金，侵害了公众合法权益。

近日，银保监会等五部门发布提示称，此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。这些非法活动网络化、跨境化明显，具有欺骗性、诱惑性，并且隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，有的还利用名人“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。

银保监会等五部门提示消费者，此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。广大公众应理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，应当树立正确的投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报。

(责编：李栋、值班)