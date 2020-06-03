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央行取消11项证明事项

潘福达

2020年06月03日08:03  来源：北京日报
 

　　本报讯（记者 潘福达）央行官网昨天发布消息称，为关于简政放权、优化服务、减证便民的决策部署，央行已会同相关部门认真开展了证明事项清理工作，取消“户口迁移证明”等11项证明事项，并对涉及的《教育储蓄管理办法》《非金融机构支付服务管理办法实施细则》等4件规章和5件规范性文件的相关条款进行了修订。

　　其中值得关注的是，行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的存款人，在办理挂失、密码重置、销户等业务时，其配偶、父母或成年子女作为代理人，不再被要求出具关系证明文件，所在社区居委会（村民委员会）及以上组织或县级以上医院也无需出具特殊情况证明。

　　取消这些证明事项后，银行可以通过与客户约定采取上门服务方式办理，也可以在风险可控并有效核实客户身份和意愿的前提下，由当事人委托代理人代为办理。

　　央行还对《教育储蓄管理办法》、《非金融机构支付服务管理办法实施细则》等4件规章和5件规范性文件的相关条款进行了修订。

　　央行相关负责人表示，下一步央行将继续推进减证便民，优化营商环境，不断提升金融服务水平。

(责编：李栋、值班)
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