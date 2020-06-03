原标题：央行：货币政策谈不上量化宽松

北京商报讯（记者 孟凡霞 刘四红）继金融支持稳企业保就业政策落地后，6月2日，央行副行长潘功胜在新闻发布会上对该系列政策进行详细解读。答记者问环节，潘功胜指出，新的政策工具和现有货币政策工具、降息降准政策工具并不矛盾，无论从性质上和规模上都谈不上量化宽松（QE）。当前，和国际上其他一些发达经济体比较，中国的货币政策工具仍有空间，仍然处于常态化货币信贷政策的范畴里面。

当前，在疫情高强度冲击下，各类市场主体经营压力陡增，经营现金流萎缩，经济增长也受到较大影响。潘功胜指出，此背景下，加大货币信贷政策力度是必需之举，通过加大信贷政策的支持，对于保市场主体、稳定经济增长具有非常重要的作用。

“要留得青山，赢得未来。”潘功胜直言，银行的信贷资产质量与市场主体经营状况及经济增长之间相互依存、相互影响，如果市场主体倒闭，经济可能会失速，银行的信贷资产质量也会恶化。因此，金融机构在这个时期要加大逆周期调节，扩大信贷的投向保市场主体。银行和企业实际在一条“船上”，保市场主体、稳定经济增长，也就是在保银行的信贷资产，即救自己。

今年以来，疫情的出现，致多家企业生产经营出现困难，也给银行业的信贷投放和资产质量带来影响。潘功胜指出，在经济下行压力比较大的情况下，银行的信贷资产质量受到影响是必然的。不过，我国的金融体系、银行体系对风险的抵御能力比较强，在一季度末银行体系的拨备覆盖率是183%，体现了银行自身有比较强的能力来消化可能产生的资产质量的恶化。

对此，潘功胜强调称，“央行、银保监会也要求商业银行在加大对企业让利的同时，用现有的财务资源加大拨备的储备，加大不良资产的核销和处置能力。我们要求在今年未来的三个季度商业银行加大拨备提取。为防止今年、明年甚至后年信贷资产质量下降，我们要做好准备”。

光大银行金融市场部分析师周茂华告诉北京商报记者，银行业属于周期性行业，银行盈利、资产质量与经济周期波动密切相关，经济上升期，信贷扩张，盈利增加，资产质量改善；经济放缓，信贷收缩，企业盈利恶化，银行呆坏账增加，如果出现严重经济衰退，可能导致部分银行资产质量严重恶化。因此，在特殊时期，多部门、多金融机构协同为市场解决实际困难、降低财务负担、适度加大信贷支持等，保住市场主体、稳定就业，让投资、消费、就业形成良性循环，本身就是维护金融体系稳定。

周茂华进一步建议，一方面，可适度提升中小银行通过发行永续债补充资本金比重，阶段性调整中小银行各项考核指标；另一方面，可加大金融对消费支持力度，释放我国消费潜力，让消费、投资形成良性循环。

另据潘功胜介绍，在推动政策出台的过程中，监管在保市场主体的过程中也特别注意完善风险的分担机制，如央行提供低成本资金的安排，财政部门提供了贷款贴息，此外，很多地方政府也出台了银政企等风险分担机制。同时，在制定和发布政策的时候，也特别注意到一些不能突破的风险底线，比如说要坚持市场化、法治化的原则，由各个金融机构独立决策、自担风险、自负盈亏，不能行政干预放贷等。

(责编：李栋、值班)