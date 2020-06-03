原标题：政策礼包落地海南 旅企竞速落子

《海南自由贸易港建设总体方案》（以下简称《方案》）出台后，海南旅游再次迎来政策新风口，而这也带动了国内旅企争先恐后地展开在海南布局的新蓝图。6月2日，北京商报记者向航空、免税、OTA、旅行社等领域的多家企业了解到，目前各家都在筹划针对海南旅游消费的新战略、新规划、新产品。海南已成为下一个“兵家必争之地”。

入岛游：

旅游企业争先布子

海南入岛游首先成为焦点。《方案》明确，海南要实施更加便利的免签入境措施，将外国人免签入境渠道由旅行社邀请接待扩展为外国人自行申报或通过单位邀请接待免签入境；放宽外国人申请免签入境事由限制，允许外国人以商贸、访问、探亲、就医、会展、体育竞技等事由申请免签入境海南；实施外国旅游团乘坐邮轮入境15天免签政策。

受此影响，携程、众信旅游等企业纷纷表达出将加码海南旅游业的意愿。就在日前，众信旅游集团与海南省旅文厅签约，试图在文旅融合创新、入境入岛旅游、产业投资基金、境内外宣传推广和目的地市场营销等领域进行全面合作。众信旅游方面表示，具体合作内容包括协助海南引进国际游客、加强“高尔夫球+旅游”发展合作、促进体育旅游特色目的地建设等。

作为国内最大OTA，携程也不会放过布子海南的先机。携程方面表示，在入境便利化方面，携程将实现申请入境签证电子化、实时化操作，为海南的入境游提供更有效率的解决方案。2019年，通过携程境外网站Trip.com，外国人入境海南预订机票和酒店订单量同比增长30%，未来在新政策的指引下，海南的入境游将迎来更多国际游客。

复星旅文也不甘示弱。对于此次《方案》带来的旅游红利，该集团董事长兼首席执行官钱建农表示，近年来，复星旅游文化集团一直在丰富海南旅游产品的供给，例如地中海俱乐部和三亚亚特兰蒂斯均吸引了大量入岛游客。其中，三亚亚特兰蒂斯在2019年吸引了520万人次的游客，也推动了海南国际旅游岛的休闲产业发展。

资深旅游专家王兴斌表示，《海南自由贸易港建设总体方案》提出外国免签入境政策的放宽，同时还进一步放开贸易活动，可以预见，未来肯定会涌现出更多国际游客到海南参与国际商贸、会展、旅游活动中来，尤其是国际商贸，将为入境入岛旅游带来新的增量。据统计，2019年海南省出入境旅客持续保持高速增长，全年海南省全省共验放出入境人员超过284万人次，同比增长22%。

不过，王兴斌也指出，该政策要从海南长远发展的角度来看，目前因为境外受到疫情影响，入境游暂时受到限制，因此政策出台的效果还要等到疫情过后，此外海南岛目前的游客绝大多数还是国内游客，境外游客占比较少，未来需要国内旅游企业逐渐将业务从国内转向国际，打造更多具有国际吸引力的商务旅游产品。

免税购物：

集齐“七块牌照”指日可待

除了入岛游之外，离岛免税购物额的大幅放宽，也让海南免税业一夜之间成为了全国免税行业眼中的“香饽饽”。

根据《方案》，岛内居民消费的进境商品，将实行正面清单管理，允许岛内免税购买。对实“零关税”清单管理的货物及物品，免征进口关税、进口环节增值税和消费税。清单内容由有关部门根据海南实际需要和监管条件进行动态调整。更为重要的是，《方案》提出，海南将放宽离岛免税购物额度至每年每人10万元，扩大免税商品种类。

在专家眼中，本次《方案》中有关免税业的相关实施内容，可以说是海南离岛免税政策历次调整中力度最大的一次。新政落地后，免税商品“买买买”的额度将达到2011年实施之初的20倍。

“海南独有的离岛免税政策和海南旅游业在国内旅游目的地中的比较优势，确实让当地的免税业对旅游企业充满了‘诱惑力’。”北京第二外国语学院中国文化和旅游产业研究院副教授吴丽云直言。王兴斌也认为，在本次政策“大礼包”的刺激下，未来海南将成为我国免税消费的重中之重，当地的免税业竞速战将进入白热化状态，甚至这一地就有可能集齐国内所有拥有免税牌照企业“七颗龙珠”。

其实，就在《方案》披露同日，中国国旅股份有限公司（以下简称“中国国旅”）也发布公告称，拟将公司中文名称由“中国国旅股份有限公司”变更为“中国旅游集团中免股份有限公司”。公告中，中国国旅在明确公司不再经营旅行社业务的同时，还提出公司发展战略已调整为聚焦以免税业务为核心的旅游零售业务。

“可见，中国国旅对于海南旅游市场的野心已不仅仅在免税这一个业态上了，该企业很可能借自己在免税上的资源优势，进一步向更大的旅游零售版图进军。”上述专家表示。

截至目前，除了中国国旅之外，对海南免税业表达布子意向或已经有所行动的企业已覆盖了凯撒、众信等国内一干知名旅游企业。

“海南的免税购物是非常有竞争力的，将会成为非常独特的一个卖点。”携程联合创始人、董事局主席梁建章坦言。

钱建农指出，去年全球免税市场总销售额高达820亿美元，其中，中国免税销售额仅70亿美元，不到全球的1/10，未来随着免税额度放宽和消费潜力释放，免税市场必将迎来快速成长。以海南离岛免税为特色的产业必然形成优势集群，吸引更多的高端客流去海南。

航空运输：

将在自贸港加速起飞

由于独特的地理条件和区位特点，航空运输一直是出入海南省的主要交通方式，航空旅客周转量约占总量的84%。而该《方案》提到的海南将实施更加开放的航空运输政策，也让被疫情重创的航企兴奋不已。

具体来看，《方案》明确海南将实施航空国际中转旅客及其行李通程联运；对位于海南的主基地航空公司开拓国际航线给予支持；在2035年前鼓励国内外航空公司增加运力投放，增开航线航班等。

对此，以海南为主场的海航相关负责人向北京商报记者透露，“将把握扩大航权开放的政策，加密直达全球主要客源地的国际航线网络，同时，高标准推进美兰二期重大标志工程，为自贸港建设引入更多国际客货流量”。另外，该公司还将发力临空经济，在当地拓展国际飞机租赁中心及飞机维修基地等新产业。

北京首都航空也明确回应，将加大在海南的投入和布局。据介绍，今年的夏秋航季（5月3日起），北京首都航空已重点开发海口、三亚航线，在海南地区执飞往来航线55条，通达36个城市。“接下来，公司还会试水‘机票+辅营+上下游产业’的新商业模式，与包括旅游、康养、文化等行业深度合作，加大对海南特色辅营产品的开发等。”

在今年夏秋航季执飞5条海南航线的福州航空则强调，除了持续运营多条海南进出港航线外，今年后续还将继续推进海南进出港航线的开通及相关产品研发。

低成本航企也不甘于人后。春秋航空股份有限公司董事长王煜就曾表态，“非常看好三亚的区位优势和旅游业发展，将在航空运力投放、旅游产品开发等方面与三亚进行密切合作，开辟更多航线、增加更多航班”。

对此，民航观察员王疆民告诉北京商报记者，新政对于海南航空业将产生非常巨大的推动作用，不仅对外航提供了更广阔的发展空间，同时也明确对位于海南的主基地航空公司开拓国际航线给予支持，这将给海航、南航等在当地深耕多年的国内航企注入一针强心剂。“虽然疫情尚未过去，但相信越来越多的中外航企在航线网络上会提早谋划。不过，同样值得关注的是，利好新政也会增加海南航空业的竞争程度，各家企业今后还要打出差异化发展牌。”

(责编：李栋、值班)