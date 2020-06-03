5月农村电商物流回暖 末端投诉集中

北京商报讯（记者 王晓然 何倩）6月2日，中国物流与采购联合会发布5月行业数据。数据显示，中国物流业景气指数为54.8%，较上月回升1.2个百分点。中国仓储指数为50.4%，比上月回升0.1个百分点。值得一提的是，农村电商物流也出现活跃态势，物流企业纷纷加码布局乡村，挖掘新业务。不过，在“最后一公里”场景中，仍有难题待解。

5月中国电商物流运行指数为107.5点，环比上升0.5个点，而总业务量环比回落0.2个点，指数达到119.9点。农村电商需求上升幅度明显。5月，电商物流农村业务量指数为116.5点，环比上升4.2个点。

中国物流与采购联合会分析认为，尽管农村电商物流业务量指数环比回升，但与去年同期仍有较大差距。分地区看，东部地区表现突出，农村电商物流需求上升明显，其他地区表现不一，呈现出地区之间需求的不平衡。

从企业的反馈来看，在疫情影响下，农村地区的物流业务回暖稍慢于城市地区。中通相关负责人表示，复工初期，城市业务恢复较快。而农村地区因为疫情影响，各方面限制较大，导致复工进度相对较慢。不过，在3月之后，随着复工复产全面推进，中通城市和农村业务齐头并进，全国范围业务量迅速恢复，并超过去年同期。据介绍，今年5月，中通全网日均业务量超过5000万件，创历史新高。

事实上，自2014年启动“快递下乡”工程以来，据国家邮政局的数据显示，截至2019年底，我国快递服务网络在农村地区的覆盖率已经由不足50%提升至96.6%。农村地区收投快件超过150亿件，支撑工业品下乡和农产品进城超过8700亿元。

从各个企业提供的数据来看，其乡镇网络的覆盖率进一步提升。中通向北京商报记者介绍，今年以来，中通在全国新开通190个乡镇网点，大部分都在贫困和深度贫困地区，覆盖13个省市自治区。目前，中通网络的乡镇覆盖率提升至91.3%。

不过，从整个行业来看，在物流基建方面，当下广袤的农村市场依然存在空白。国家邮政局《2019年邮政行业发展统计公报数据》显示，全行业拥有各类营业网点31.9万处，农村共10.5万处。其中，快递服务营业网点21万处，设在农村的有6.5万处。邮政城区每日平均投递2次，而农村每周平均投递5次。

不仅如此，部分消费者对物流服务的投诉集中在“最后一公里”。其中，随意加价、路程偏远不方便拿取、没有事先通知就提前签收等问题依然存在。

“每次网购都要去镇上拿快递，车程大概要十几分钟，不要说车费不少，车都很少，所以都不敢轻易逛淘宝。”一位学生在社交平台上说道。

中国物流学会特约研究员杨达卿分析认为，乡镇网点存在的问题包括快递末端配送网点不健全、人力不足，其次是寄存设施设备不足，缺乏专门管理。因此就会出现随意加价、冒充签收的情况。同时，他还指出，乡镇网点派件多揽件少，收益不足，难以养活规范服务队伍。快递企业都是鼓励揽件，因此揽件收益高于派件。但乡镇快递往返单数不对等，多以派件为主，收益不高。

电子商务交易技术国家工程实验室研究员赵振营则建议，一方面要推动农村地区的撤村并镇工作，规避电子商务快递包裹集中度不够的问题。另一方面，无论是在城市还是农村，要加大基于人工智能和物联网技术的智能化快递收寄设施建设工作的推进，在确保货品安全和居民安全的基础上降低成本。

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