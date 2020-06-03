“地摊”概念股火了 小商品城等提示风险

北京商报讯（记者 董亮 马换换）受总理“点赞”影响，地摊经济概念股在A股市场“火”了一把，多股6月2日涨停收盘。在6月2日晚间，小商品城（600415）、广百股份等多股均发布了股价异动公告，提示了相关投资风险。

交易行情显示，6月2日，地摊经济概念股集体高开，小商品城、广百股份、百大集团更是开盘涨停，南宁百货、友阿股份等多股开盘后迅速拉升，封至涨停。经东方财富数据统计，截至6月2日收盘，共有友阿股份、海宁皮城、茂业商业、百大集团、小商品城、广百股份、上海九百、南宁百货、供销大集9股涨停，轻纺城、宁波中百、徐家汇等多股则大幅收涨。

上述9只涨停股中，小商品城、广百股份、茂业商业等多股在6月1日就斩获一个涨停板，上述个股已经两连板。随着公司股价的大涨，6月2日晚间，小商品城、广百股份等均披露了股价异动公告。其中，小商品城表示，“公司股票于5月29日、6月1日、2日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情形。经自查，公司目前经营情况正常，日常经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险”。

小商品城主要从事市场经营、房地产业务、酒店服务三大业务板块，根据证监会《上市公司行业分类指引》的定义，公司所属行业为“租赁与商务服务”中的“商务服务业”。由于为地摊经济提供大量廉价货源，小商品城被认为是地摊经济的核心标的。针对相关问题，北京商报记者致电小商品城董秘办公室进行采访，但电话未有人接听。

东北证券发布研报显示，地摊经济受关注利好消费行业，随着各地政策的放开，地摊经济成为了经济复苏的新动力，一方面拉动就业人数上升，另一方面带动消费。历史上政策对地摊经济相对支持的阶段主要为2007年、2017年。从宏观指标来看，地摊经济政策的放开对于就业有支持作用。从行业基本面来看，无论是2007年3月后还是2017年9月以后，消费板块都体现出了较为明显的盈利上升，其中食品饮料行业受益明显。

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