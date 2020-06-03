原标题：比特币又“作妖”1万美元关口暗藏投机风险

北京商报讯（记者 孟凡霞 刘四红）比特币再次登上1万美元关口。6月2日，在比特币完成第三次减半20天后，比特币价格重回10000美元。北京商报记者注意到，这也是比特币继5月8日以来再次突破10000美元，根据全球币价网站CoinMarketCap显示，6月2日6时，比特币价格还稳定在9664美元左右，从7时开始突然暴涨，7时44分冲上10181美元，1小时内上涨5.35%，截至17时，最新报价10116美元。

`此次比特币的价格走向也带动了虚拟代币整体行情走高。跟比特币保持统一趋势，其他币种也于近日出现回调行情。其中，以太币、瑞波币、比特币现金等虚拟代币，均在近日保持增长趋势。

“一觉睡醒比特币就突破1万美元了。” 一币圈人士如是感叹道。尽管比特币登顶1万美元并非首次，但依然挑起了多方人士的神经，比特币话题再度走热，并登上微博热搜榜。此次比特币价格暴涨是何原因？能否站稳1万美元关口？又该警惕哪些风险？

在上海对外经贸大学人工智能变革与管理学院区块链技术研究与应用研究中心主任刘峰看来，此次比特币价格重上10000美元，主要由三个因素推动。第一是投机市场中周期性减半后带来的“技术性”牛市，让后续市场逐渐走到周期性上升的一个趋势中。他进一步解释道，“在每个减半周期后，因为整体供给变少，在市场需求不变的情况下，币价就会上涨，因此在长期面上如月线或者年线上，会看到一个明显的涨幅”。

“第二则是宏观经济和国际时事层面，尤其是美国的相关事件加上疫情的影响等一系列负面突发事件，带动了比特币的价值认同，因此这也是短期内比特币的主要拉涨因素。”刘峰称，此外，近期在区块链技术层面也有新进展，第二代区块链代表以太坊技术2 .0基本上成熟，因此释放的关于以太坊2.0等事件也刺激了市场的拉涨。

不过，也有人士指出，比特币是一种交投活跃的虚拟资产，价格暴涨暴跌是比较常见的一种现象，跟经济状况没有关联性。正如复旦大学张江研究院教授、数字经济研究中心主任陈文君指出，一方面，目前由于各主流金融投资机构持有比特币比较少，暴涨暴跌对金融市场影响并不大；另一方面，尽管比特币市场相对独立，但也不是金融市场崩盘时的避难所。比特币市场中微量的、少量比特币持有者占大多数，能够操控市场的比特币大钱包比较少，市场上有人抬高，可能会受到不明力量的打压，从而提供了投机博弈机会，目前没有一个市场能够提供如此大幅度的价差变化。

近3个半月中，比特币价格屡坐过山车。自3月初的9000多美元开始近半个月波动下滑，而后在3月12日出现“雪崩”式下跌，并一路下探，价格腰斩至4200美元。此后，比特币价格回暖，于3月16日出现短幅波动上涨，3月20日价格回到6000美元，4月30日再次突破8000美元，于5月8日7时突破10000美元大关。

“总体来说，5月比特币价格有非常明显的两个波峰，可以看出市场上的投机氛围和活动同比过去较热，在资本和价格层面，尤其是在本月冲击10000美元上看得出较明显的操纵痕迹。”刘峰指出，对于市场交易的参与者来说，一方面要考虑参与交易对应的法律风险 ，同时，大量热钱的进出、盲目的频繁交易，也容易对交易者造成财产损失，参与者也需要注意财务风险。

陈文君进一步称，比特币价格上涨的同时，也会带领一些主流币甚至一些垃圾币的上涨，价格的普涨会使虚拟货币市场变成一个在线的、博弈的网络，也不乏会有更多的民众主动或被动地参与进去，成为新一批的“韭菜”，因此提醒普通消费者谨慎介入。

(责编：李栋、值班)