原标题：5月份土地市场“小阳春”行情持续

5月土地市场延续上月的“小阳春”行情。6月2日，中国指数研究院公布的数据显示，5月份全国受监测的300个大中城市土地市场供需环比继续回升，土地交易楼面均价及溢价率也同环比上行。

从今年4月份开始，在房地产市场整体复苏的情况下，地方城市纷纷加大供地力度，尤其是一二线热点城市普遍推出的一些出入条件优越的优质地块持续提振土地市场行情。5月，从供应端来看，全国300个城市共推出土地2596宗，推出土地面积合计10312万平方米。其中，住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）939宗，土地面积合计4626万平方米。

成交方面，5月份300个城市共成交土地1932宗，成交土地面积7249万平方米。其中，住宅类用地729宗，成交面积3573万平方米。

从土地收入来看，5月份300城市土地出让金环比4月份下滑5个百分点，不过较去年同期相比仍然微幅增长。其中，杭州揽金近345亿元居首。综合来看，月内全国300个城市土地出让金总额为5258亿元，环比减少5%，同比增加3%。其中，住宅用地出让金总额为4758亿元，环比减少2%，同比增加8%。

由于土地市场热度持续，以及优质地块入市的带动效应，5月份300城市整体土地成交均价环比上行，各线城市成交均价同比均增，其中一线城市同比倍增。具体来看，5月全国300个城市成交楼面均价为3616元/平方米，环比增加16%，同比增加31%；其中住宅类用地成交楼面均价为5972元/平方米，环比增加20%，同比增加28%。

从土地溢价率来看，5月份土地平均溢价率环比微幅上涨。其中，二三线城市溢价环比基本持平，宅地溢价率同比下降4个百分点。具体来看，全国300个城市土地平均溢价率为17%，环比增加1%，较去年同期下降3%；其中住宅类用地平均溢价率为19%，较上月增加1%，较去年同期下降4%。

从不同城市土地市场表现来看，5月份一线城市供求总量同环比走高，出让金领涨各线城市，溢价率环比上涨10个百分点。二线城市整体供求量同环比走低，楼面均价环比微涨，出让金总额环比缩水近两成。三四线城市供应量环比增加一成，成交量环比缩水近三成，楼面均价同环比均增。

今年以来，新冠肺炎疫情突发对房地产市场造成了一定程度的影响，部分城市出台了延缓交纳土地出让金、延缓开工等支持政策。3月以来，地方调控政策以稳为主，多地优化人才落户、人才购房等政策。

易居房地产研究院研究员王若辰分析认为，今年上半年土地市场行情仍有所升温：溢价率稳步上升，地价见底回升，部分城市再现“小阳春”。

针对未来土地市场的运行趋势，王若辰分析表示，拿地需求将基本回归正常水平。“由于当前全国整体市场土地溢价率仍处于低位区间，未来上升的空间将大于下降空间。”

(责编：李栋、值班)