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年内新发基金规模超8000亿元 医药消费成布局重点

2020年06月03日08:14  来源：经济参考报
 

　　2020年新发基金市场“火热”。据统计，今年前5月，新基金发行总额创下历史新高，首募总规模超8000亿元。其中，权益类基金尤其获得大发展。从新发主题基金产品来看，医药主题基金、科技主题基金、消费主题基金是各大公募基金公司基金布局的重点。

　　业内人士认为，随着养老金第三支柱、基金投顾业务、公募REITs等新兴业务的开拓，国内公募基金行业仍有巨大发展空间。Wind数据显示，截至5月31日，今年前5月新成立的540只基金首募总规模达到8017.23亿元，这一数据是去年同期的2.07倍，刷新了历史纪录，也助推我国公募基金管理总规模直逼近18万亿关口。其中，新发行权益类基金数量为323只，发行规模为5507.1亿元，在新基金发行总规模中占比高达68.69%。

　　招商国证生物医药指数基金经理侯昊表示，预计政府有望围绕医防结合、分级诊疗、应急机制、互联网医疗等方向推进医疗系统改革，医药板块配置更关注医药领域未来长期主线。

(责编：李栋、值班)
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