年内新发基金规模超8000亿元 医药消费成布局重点

2020年新发基金市场“火热”。据统计，今年前5月，新基金发行总额创下历史新高，首募总规模超8000亿元。其中，权益类基金尤其获得大发展。从新发主题基金产品来看，医药主题基金、科技主题基金、消费主题基金是各大公募基金公司基金布局的重点。
业内人士认为，随着养老金第三支柱、基金投顾业务、公募REITs等新兴业务的开拓，国内公募基金行业仍有巨大发展空间。Wind数据显示，截至5月31日，今年前5月新成立的540只基金首募总规模达到8017.23亿元，这一数据是去年同期的2.07倍，刷新了历史纪录，也助推我国公募基金管理总规模直逼近18万亿关口。其中，新发行权益类基金数量为323只，发行规模为5507.1亿元，在新基金发行总规模中占比高达68.69%。
招商国证生物医药指数基金经理侯昊表示，预计政府有望围绕医防结合、分级诊疗、应急机制、互联网医疗等方向推进医疗系统改革，医药板块配置更关注医药领域未来长期主线。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】