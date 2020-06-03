经济回暖 欧美英5月制造业下降速度放缓

当地时间6月1日，欧美英等国公布最新的制造业数据显示，5月份，随着多国重启经济，制造业下降速度有明显放缓的趋势，但就整体而言，制造业仍处于低迷状态。

美国供应管理学会（ISM）1日公布的数据显示，受新冠肺炎疫情影响，5月份美国制造业采购经理人指数（PMI）从前一个月的41.5点小幅升至43.1点。

有分析师表示，随着5月美国各州重新开放，经济正在转暖。目前，美国经济衰退最糟糕的时期已经过去，不过由于失业率高企，从疫情中复苏可能需要数年时间。

ISM制造业调查委员会主席蒂莫西·菲奥里表示，美国制造业继续深陷萎缩，不过收缩状态有所改善，新订单等分项指数有所回暖，库存指数回归至对未来生产有利的水平，企业对近期前景态度依然谨慎。“需求仍然不确定，可能会影响库存、就业和进口的进一步复苏。”菲奥里说。

“需求崩溃和供应链中断正在挤压制造商的生存空间。”荷兰国际集团驻纽约首席国际经济学家詹姆斯·奈特利表示：“在盈利能力面临巨大压力的情况下，公司越来越多地寻求削减成本，这将限制美国经济快速反弹的能力。”

同时，1日公布的数据显示，意大利5月制造业PMI为45.4，虽然高于预期36.8，但还是处在低迷状态，随着部分领域开始复工复产，制造业下降速度明显放缓。

法国5月制造业PMI为40.6，高于市场预期的40.3。市场调研机构IHS Markit经济学家艾略特·克尔分析称，尽管一些法国制造商5月份开始恢复正常运营，但在4月份录得创纪录收缩之后，制造业产量仍持续下降。虽然下降速度有所减缓，但只有当需求开始复苏时，才能期待经济恢复可持续增长。

德国5月制造业PMI为36.6，低于预期值36.8，表明德国制造业继续收缩；欧元区5月制造业PMI为39.4，稍低于预期的39.5。IHS Markit首席商业经济学家克里斯·威廉姆森表示，制造业低迷似乎在4月份已经触底，5月份的产量下降速度明显放缓。未来几个月将进一步解除限制，这应该会进一步提振制造商的信心。然而，增长能否持续仍存在很大的不确定性。

此外，据IHS Markit当日发布的月度调查显示，英国5月制造业PMI为40.7，较上月的历史低值32.6有所回升。IHS Markit公司总监罗布·多布森表示，萎缩幅度相比4月已经缩小，最黑暗的时候已经过去，但制造业的低迷很可能是“新常态”，未来将经历漫长的复苏过程。

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