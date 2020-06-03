报告：超半数消费者要求快递“送货上门”被拒

中新经纬客户端6月2日电 据“浙江消保委”微信号消息，近日，消费维权新媒体联盟联合各地消协消保委组织共同开展“智能快递柜寄递服务意愿调查”，调查显示，超半数消费者要求“送货上门”被拒。

调查称，随着智能快递柜的普及，新的快递业的服务问题也逐渐显现，快递公司为贪图省事，不经收件人许可擅自将快递放入快递柜中的情况屡屡发生。按照《邮政法》规定，快递必须按照姓名址投递，但在现实中随意签收、未经允许放入智能快递柜等违规行为时常发生。

多地消协、消保委组织要求快递公司在使用快件箱存放快递前，必须获得消费者同意，建议将智能快件箱服务纳入公共消费范畴。为了解各家快递公司的快递投递情况及消费者对快递柜收费的态度，2020年5月12日-5月20日，消费维权新媒体联盟联合各地消协消保委组织共同开展“智能快递柜寄递服务意愿调查”。

超半数消费者要求“送货上门”被拒

本次调查共回收有效问卷38550份，从结果看，67.6%的消费者网购频率在每月5次以上。80%以上的消费者有暂存快递的需求，49.22%的消费者不认可19：00后派送入柜，40.98%的消费者从未接到派件意见征求的电话，超半数消费者曾遭遇要求“送货上门”被拒。

消费对象分布及取件特点调查对象多为经济发达省市的单身独居白领，多数调查对象对快递柜都有一定需求，近9成调查对象表示：“能否在免费保管时间内取出快递”受派件时间影响较大，调查对象取件时间受工作时间影响较大，超7成在18:00之后取件。

在派送与免费保管时长方面，19:00后派件无法在12小时内取出的调查对象最多，比例达49.22%；08:00前派件无法在12小时内取出的占比29.27%；11:00-12:00派件无法在12小时内取出的占比10.88%。89.37%的调查对象表示：对于“能否在免费保管时间段内取出快递”(默认12小时)受派件时间影响较大。

在取件习惯方面，在18:00-22:00取件的占比73.5%，13:00-17:00取件占比14.2%，近90%的调查对象习惯在18:00-22：00和13:00-17:00前往智能快递柜取件。

超8成调查对象认为超时收费不合理；15.26%调查对象认为应延长免费保管时间；仅不到1%的调查对象认为12小时免费保管时间够用。99.2%的调查对象不赞成“智能快递柜收取超时存放费用(12小时免费)”的做法。

超四成消费者表示快递公司没征求派送意见

各大快递公司派件服务评分方面，调查发现，各大快递公司派件服务评分大多快递公司在投放快递时有违《邮政法》规定，未按照名址投递；各大快递公司派送意见征求情况排名前五位依次为：顺丰、京东、中通、EMS、圆通。超半数调查对象要求送货上门时，遭到过快递员的拒绝。40.98%调查对象表示：“印象中，没有任何一家快递公司在派送时电话征求意见”。59.02%的快递公司在派件时，会主动和调查对象沟通快递放置点，排在首位的是顺丰快递。32.17%的调查对象未要求过“送货上门”；28.28%的调查对象经常遇到要求“送货上门”被拒的情况；25.20%的调查对象偶尔遇到。

调查指出，为解决“最后一公里”，方便无法及时取件的消费者而设立的智能快递柜，如今更多的是为了方便快递员而存在。各大快递企业的快递员未经同意就将快件放入快递柜的行为，不仅有违《邮政法》的规定，也侵犯了消费者的知情权和选择权。快递公司应积极采取相应措施，主动承担社会责任，着手研究解决方案，调整完善收费机制，回应用户合理诉求，以改善快递员未经允许擅自将快递投递入柜的现象，源头上减少快递配送与消费者之间的矛盾。(中新经纬APP)

(责编：李栋、值班)