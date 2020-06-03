余额宝收益率持续走低：不敌银行定期，被微信碾压？

中新网客户端北京6月3日电 (记者 吴涛)近几个月，余额宝收益率不断走低。6月1日，其7日年化收益率已经低至1.513%，比银行一年期人民币存款基准利率(1.75%)还要低0.2个百分点。
余额宝收益率不但低于银行定期存款利率，还低于一些同类“宝宝”们。同日，微信零钱通“华夏财富宝货币A”7日年化收益率为1.713%，也比余额宝收益率多0.2个百分点。
有分析称，余额宝收益率持续走低或和银行大额存单收益下降有关系。天弘余额宝基金资产配置显示，银行存款占比51.84%。
梳理显示，5月份，新发行的1年期个人大额存单利率，各大银行各有不同，交行为2.28%，农行为2.25%，建行为2.175%，浙商银行为2.18%。但这都比余额宝高出很多。
余额宝收益率持续走低会带来用户流失吗？虽然两者没有必然联系，但据央行报告显示，一季度住户存款增加6.47万亿元，同比多增4012亿元，平均每天超过700亿元存款涌向银行。由此可见，越来越多的人倾向将钱放在银行，或寻求更高的收益。
近日，在微博上，不少网友都表示，“余额宝这利息真是低到不想看。”有用户对中新网记者表示，“余额宝收益率实在太低了，我已经将里面大部分钱都转移至银行了，只剩下几千元零花钱。”
余额宝“吸金”能力连年下降。图片来源：天弘余额宝货币市场基金2019年年度报告
数据显示，余额宝“吸金”能力连年下降。据天弘余额宝货币市场基金2019年年度报告，截至2019年底，其基金资产净值1.09万亿元，2018年底是1.13万亿元，2017年底这个数据为1.57万亿元。
有意思的是，同样是蚂蚁金服的产品，和余额宝不同，花呗日息是0.05%，乍一看不算高，但换算下来年利率高达18%。
也就是说假如你有1万元，放余额宝，一年下来收益差不多150块钱；但是如果还是1万元，你要用花呗逾期一年，不好意思，还1800多元利息。(完)
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