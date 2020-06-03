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李保东：坚持多边主义 加强合作应对全球性挑战

2020年06月03日08:25  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京6月3日电（记者毕磊）2日下午，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会举办的“全球疫情防控经验和国际合作交流”会议，通过在线视频的方式举行。博鳌亚洲论坛秘书长李保东在致辞中表示，新冠肺炎疫情已经构成严重的全球性挑战，只有坚持多边主义，加强国际合作，才能更好地应对全球性挑战。

　　李宝东表示，自疫情爆发以来，博鳌亚洲论坛始终密切关注疫情发展，组织了一系列线上研讨会，邀请国际政商学界人士就疫情下的世界经济、亚洲经济、国际合作、公共卫生等问题进行深入讨论。在综合各方观点的基础上，论坛围绕疫情对世界的总体影响进行了研究，并形成了一份阶段性的研究报告--《疫情与变化的世界》。

　　“在这份研究报告中，我们对疫情的基本情况和各国应对情况作了一个简要的回顾，并力图从经济、安全、社会、国际关系、全球治理等多个角度，就疫情将如何改变世界提出明确的看法。”

　　李宝东表示，新冠肺炎疫情是突发性全球危机，也是首个真正的“全球化疫情”。疫情对世界经济、安全和全球发展态势产生了重大影响，并将加速国际秩序和人类社会面貌的演变。全球化这一历史大势不会因疫情而终结，但其结构和内涵可能出现新的变化。

　　他强调，这次疫情再次凸显了全球性问题的治理机制缺失。新冠肺炎疫情为本就反对全球化的群体提供了新论据，助长了保护主义的思潮。但同时，新冠肺炎疫情也以无比清晰的方式警醒世界，人类生活在一个“地球村”，不管承认不承认，人类事实上已经成为命运共同体，没有哪个国家能够在全球性挑战面前独善其身。

　　“博鳌亚洲论坛始终认为，只有坚持多边主义，加强国际合作，才能更好地应对全球性挑战。”李保东如是说。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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