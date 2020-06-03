孙达：将中医药打造成全球卫生治理的国际公共产品

人民网北京6月3日电（记者毕磊）2日下午，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会举办的“全球疫情防控经验和国际合作交流”会议，通过在线视频的方式举行。国家中医药管理局副局长孙达在致辞中表示，国家中医药管理局愿与国际社会分享中医药参与疫情防控的经验与作法，贡献“中国力量”。

“国家多次强调要坚持中西医结合、中西医并重、中西药并用，为中医药在疫情防控中发挥作用指明了工作方向、提供了根本遵循。”孙达表示，新冠肺炎疫情发生以来，全国中医药系统主要做了四方面的工作：

第一，积极推动中医药纳入第三至第七版新冠肺炎诊疗方案，覆盖诊疗全过程，有效提高了治愈率，降低了转重率和病亡率。

第二，积极组织全国中医药系统约5000人奔赴湖北抗疫一线，边救治边总结，及时推广以“清肺排毒汤”为代表的有效方药。截至5月12日，全国中医药参与救治的确诊病例共计76016例，占比91.68%。

第三，积极开展疫情防控科研攻关。支持张伯礼、黄璐琦、仝小林院士等7位专家启动中医药应急攻关项目，充分发挥了科技支撑作用。

第四，积极参与全球疫情防控，贡献“中国力量”。

另外，国家中医药管理局还发布了英文版新冠肺炎中医药诊疗方案，支持举办了30余场视频交流和直播活动，根据需求向10余个国家和地区捐赠了防疫中医药产品，配合国家卫生健康委选派了37名中医师赴18个国家和地区，帮助当地政府防控疫情。

孙达指出，国家中医药管理局愿积极配合博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会，与国际社会分享中医药参与疫情防控的经验与作法，向其他国家提供参考和借鉴，将中医药打造成为全球卫生治理的国际公共产品，为服务世界民众健康福祉、为推动构建人类命运共同体发挥积极作用，做出应有贡献。

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