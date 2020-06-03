发改委：加快开展县城城镇化补短板强弱项工作

人民网北京6月3日电（许维娜）据国家发改委官网消息，国家发展改革委发布《关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》瞄准市场不能有效配置资源、需要政府支持引导的公共领域，明确提出了4大领域17项建设任务，并分别详细阐释了17项建设任务的具体建设内容。

国家发展改革委规划司有关负责人表示，加快推进县城城镇化补短板强弱项，特别是补齐新冠肺炎疫情暴露出的短板弱项，既利当前、又利长远。从短期看，有利于拉动投资、促进消费、推进实施扩大内需战略；从中长期看，有利于优化城镇化空间格局、推进城乡融合发展、提升人民幸福感。

据上述负责人介绍，县城及县级市城区在我国经济社会发展中的地位十分重要。从数量看，县及县级市数量占全国县级行政区划数量的2/3。2019年底，县和县级市数量分别为1494、387个，二者共计1881个，约为地级及以上城市市辖区数量（967个）的2倍。从经济看，2019年县及县级市GDP体量为38万亿元左右，占全国GDP的近2/5。其中，作为县域经济核心的县城及县级市城区GDP占全国GDP的近1/4。从人口看，县城和县级市城区常住人口分别为1.55亿、0.9亿人左右，共计2.4亿人左右，占全国城镇常住人口的近30%。

该负责人指出，考虑到镇区常住人口10万以上的非县级政府驻地特大镇（数量约为158个、镇区常住人口约为0.3亿人），已具备小城市甚至中等城市城区的人口规模，但公共资源特别是公共服务设施、市政公用设施仍按照镇级来配置，与实际民生需求相比存在很大缺口，“小马拉大车”的现象日益凸显，因此将特大镇一并纳入此次的县城城镇化补短板强弱项工作。

《通知》提出，要有序推进以下重点任务：

一是推进公共服务设施提标扩面，含6项建设任务。如健全医疗卫生设施方面，县级综合医院（含中医院）提标改造、县级疾控中心标准化建设、完善县级妇幼卫生健康服务机构等。

二是推进环境卫生设施提级扩能，含3项建设任务。如改善县城公共厕所方面，主要是配建补建固定公共厕所或移动式公共厕所、改造老旧公共厕所、增加无障碍厕位和第三卫生间等。

三是推进市政公用设施提挡升级，含5项建设任务。如在更新改造老旧小区方面，主要是完善水电气路信等配套基础设施和养老托育、停车、便民市场等公共服务设施。

四是推进产业培育设施提质增效，含3项建设任务。如在完善产业平台配套设施方面，主要是在产业园区和特色小镇等县城产业集聚区内，健全检验检测认证中心、技术研发转化中心、智能标准厂房、便企政务服务中心、农村产权交易中心等。

《通知》明确了具体目标任务：

一是明确目标区域。各地区要统筹配置城镇化补短板强弱项工作的公共资源，重点投向县城新型城镇化建设，并在布局建设各类公共设施时，注重做好与邻近地级市城区同类设施的衔接配套。兼顾县级市城区，以及镇区常住人口10万以上的非县级政府驻地特大镇，将其一并纳入目标区域。

二是明晰建设领域。各地区要瞄准市场不能有效配置资源、需要政府支持引导的公共领域，聚力推进17项建设任务。

三是界定项目范畴。各地区要坚持“缺什么补什么”，立足本地实际和发展急需，参照县城城镇化补短板强弱项项目范畴，因地制宜研究确定本地项目范畴。

四是加强项目谋划。各地区要综合考虑资金保障情况、财务平衡及收益状况，分阶段、有步骤地滚动谋划设计不同性质的固定资产投资项目，成熟一批、实施一批。

五是严把项目标准。各地区要坚持“项目跟着规划走”，综合考虑县城地域特征、人口规模和发展潜力等因素，依据经济社会发展规划及国土空间规划，合理确定项目区位布局和规模体量。

此外，《通知》提出加大要素保障力度，加大财政资金支持。各地区要坚持“资金跟着项目走”，落实政府投资重点支持“两新一重”建设的要求，针对县城公益性固定资产投资项目，设计多元化的财政性资金投入保障机制。同时，吸引社会资本投入。各地区要针对县城准公益性及经营性固定资产投资项目，设计市场化的金融资本与工商资本联动投入机制。还有加强建设用地支撑。各地区要坚持“要素跟着项目走”，优化新增建设用地计划指标和城乡建设用地增减挂钩指标分配，保障县城城镇化补短板强弱项项目的合理用地需求。

(责编：许维娜、乔雪峰)