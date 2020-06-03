政策加持企业受益 新业态成为稳外贸重要砝码

原标题：新业态成为稳外贸重要砝码

今年的政府工作报告提出，为促进外贸基本稳定，要加快跨境电商等新业态发展，这是政府工作报告连续6年提到跨境电商。商务部部长钟山此前在国新办举行的新闻发布会上强调，要支持跨境电商等新业态发展，培育外贸新动能，使这些新模式新业态成为外贸发展新亮点。

政策红利密集释放

到2025年，跨境电商交易规模要达到100亿元，用3~5年时间打造成为具备“便捷物流通关渠道＋特色跨境产业集群＋全产业链一站式服务”模式、具有区域和产业特色的综合试验区……这是抚顺跨境电商综合试验区最新确定的发展目标。

在5月6日国务院发布《关于同意在雄安新区等46个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》之后，全国的跨境电商综合试验区就从原来的59个扩大到现在的105个。

今年以来，国家密集出台支持跨境电商等新业态发展的相关政策。

4月7日召开的国务院常务会议推出增设跨境电商综试区等系列举措，积极应对疫情影响，努力稳住外贸外资基本盘。

商务部4月份印发《进一步发挥中欧班列作用应对新冠肺炎疫情做好稳外贸稳外资促消费工作的通知》，提出利用中欧班列支持外贸新业态新模式发展。

5月份，国家外汇管理局发布《关于支持贸易新业态发展的通知》，放宽贸易新业务外汇政策，优化外汇服务。

网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平在接受国际商报记者采访时表示，新业态融入了数字经济、新交易模式等元素，在疫情防控期间具有强大的生命力。跨境电商具有不见面、不限时间、不限地点等优势，可以充分发挥其特性和优势，为企业增加订单、拓展市场等提供支持，加速稳住外贸基本盘。因此，国家出台相关鼓励措施有利于促进跨境电商健康快速发展，在前几年快速发展的基础上进一步释放潜能，增强外贸发展的新动能。

助力稳住外贸基本盘

“新政的实行为我们减轻了很大负担。”浙江一家外贸企业的电商业务总监王先生告诉国际商报记者，国家出台的相关政策给企业带来实实在在的利好。比如受益于国家外汇管理局改革外汇结算模式和账户收支范围等内容，一单100万元的货，以前公司需要一次性缴齐所有货款及相关税费大约120万元，现在只需支付大约20万元的定金就可以把货物提出来进行销售，尾款以及税费可申请延后支付。“对于疫情之下资金比较紧张的企业而言，这项政策既符合实际情况，又消除了企业的痛点。”

在政策推动下，新业态获得较快发展，为稳住外贸基本盘发挥了重要作用。

海关统计数据显示，今年以来，尽管受到新冠肺炎疫情的冲击，一季度我国跨境电商进出口仍实现了34.7%的增长，并发挥了其对全球供应链的整合优势。

张周平认为，政策红利对外贸新业态的发展发挥了重要作用，不仅体现在政策本身对新业态的驱动上，也体现在政策效应带来的关注度提高等方面。不过，新业态的发展需要更多的政策加持，跨境电商的发展对协同性要求较高，主要体现在国内和国外的协同、电商平台和外贸企业的协同、不同环节的协同等方面。因此政策的出台仍有空间。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才在接受国际商报记者采访时表示，新业态发展时间不长，且行业发展快，需要政策更加贴近企业，更多包容，以鼓励为主，做到在发展中规范、在规范中发展。随着政策红利的不断释放，加上数字经济等发展，新业态对稳外贸和加速外贸高质量发展都将产生深远影响。

(责编：李栋、值班)