徐雷：京东将提供超500亿元货源支持地摊和小店经济

人民网北京6月3日电（记者毕磊）地摊经济，正在成为拉动地方经济的关键词之一。目前已有十多个省份的城市推出了鼓励地摊经济的相关意见。近日，京东也发布了“星星之火”地摊经济扶持计划。京东零售集团CEO徐雷表示，疫情的影响将加速实体经济的数字化转型，地摊和小店也不例外。京东从保供货、助经营、促就业三方面入手，全力支持地摊和小店经济。

据悉，在保供货方面，京东新通路将发挥全渠道供货能力，并提供数亿元进货补贴，联动近10000家品牌厂商、4000多家联合仓，为线下零售商家提供价值超过500亿的品质货源，让他们可以便捷获取到低成本、高品质的货源。

在助经营方面，京东新通路将帮助线下零售商家拓展线上经营，为他们引入京东自有平台流量，帮助他们打破地域和空间限制，实现有效的引流、获客、增收；同时，通过金融支持、数据支持、物流支持、多元经营拓展，让大量线下中小零售商家得到实实在在的价值和助力，提升经营能力、拓展业务。另外，为解决小店资金周转难的问题，新通路还联合京东数科为每个小店提供最高10万元的无息赊购。

在促就业方面，京东将集中提供一批灵活就业、居家就业、自主创业、务农增收机会，包括提供一批物流收派、仓库管理、理货打包等岗位，定向投放贫困地区；针对无法外出务工的贫困劳动力就业增收需求，提供一批电商平台智能标注员、兼职云客服等居家灵活就业机会；为贫困地区提供一批餐饮零售、物流区域代理、货运等创业项目和创业支持；同时通过开展直播带货、开辟农副产品上行绿色通道、组织产销对接会等方式，助力贫困劳动力通过农产品销售实现增收。

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