交通运输部：加快建设世界一流港口 为交通强国建设当好先行

人民网北京6月3日电 （记者乔雪峰） 6月2日，交通运输部副部长刘小明在大型港口企业座谈会上表示，全面落实全国两会部署要求，统筹抓好疫情防控和经济社会发展各项工作，加快建设世界一流港口，为交通强国和经济强国建设当好先行、提供保障。

刘小明在听取了15家港口企业和中国港口协会负责人发言后强调，要进一步提高政治站位，统筹谋划好港口建设、管理、发展各项工作;要慎终如始，持续抓紧抓实抓细港口疫情防控工作;要认清形势，坚定信心，在全力保障港口货运通道畅通，更好地服务稳外贸工作的同时，抢抓发展机遇增强发展新动能，化危为机，促进行业高质量发展。

刘小明指出，大型港口企业要找准定位、综合施策、特色发展、精准发力，在智慧绿色平安港口建设和构建综合运输枢纽方面发挥主力军作用，在加快建设世界一流港口中当好先行，在服务重大国家战略中彰显硬核力量。

在天津期间，刘小明还就港口危化品安全提升和重大风险防控进行了调研，现场考察了孚宝公司危化品装卸仓储安全管理、南疆石化小区区域安全风险防控和天津物捷物流危险货物集装箱堆场安全管理情况。

刘小明强调，安全生产工作永远在路上，要牢固树立安全生产红线意识，坚持“强化风险隐患见底、问题整治彻底、责任落实到底、运行管控筑底”，深入开展全国安全生产专项整治三年行动，严密责任体系，加强安全风险风险管控和隐患排查治理，持续提升企业一线员工安全技能和应急处置能力，促进港口安全生产形势持续稳定向好。

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