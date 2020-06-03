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交通运输部：推进交通运输安全生产治理能力现代化

2020年06月03日10:37  来源：人民网
 

人民网北京6月3日电 （记者乔雪峰） 近日，交通运输部印发安全生产专项整治三年行动工作方案，明确在今年7月至12月开展排查整治、2021年集中攻坚、2022年巩固提升，扎实推进三年行动，保障全面建成小康社会圆满收官，保障加快建设交通强国稳步推进，保障重大活动及重点时段安全稳定，推进交通运输安全生产治理体系和治理能力现代化。

据交通运输部相关负责人介绍，交通运输部成立安全生产专项整治三年行动领导小组和工作专班，交通运输部部长李小鹏任领导小组组长，交通运输部副部长刘小明、交通运输部安全总监李天碧任副组长，部内各有关司局参加，全面加强组织领导和统筹协调。根据方案，行业各有关部门和单位要相应成立领导机构和工作专班，协调推进本区域、本领域、本系统专项整治工作。

5项原则要求提升专项整治整体合力

方案强调，要坚持问题导向、目标导向和结果导向，深化源头治理、系统治理和综合治理，推动各级交通运输管理部门严格履行部门安全监管责任；推动交通运输企业主动加强安全管理，严格落实安全生产主体责任。坚决做到从根本上消除事故隐患不放松，整治工作不达目的不放松，不断深化完善交通运输安全体系，切实提升本质安全水平，提高安全生产治理能力。

狠抓贯彻落实、坚持统筹推进、坚持落实责任、坚持协调联动、坚持有效治理，是方案提出的5项基本原则。方案要求，要深入贯彻落实全国安全生产专项整治三年行动计划和2个专题实施方案、9个专项整治实施方案要求，加强统筹协调，以重点突破带动各项工作整体推进，强化部门安全监管责任，督促行业企业落实安全生产主体责任，加强沟通协调，提升安全生产专项整治整体合力，建立健全安全生产长效机制。

4项主要任务推进专项整治落地落实

方案提出了风险隐患见底、问题整治彻底、责任落实到底、运行管控筑底4项主要任务，建立了学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述、交通运输安全整治、道路运输安全整治、危险化学品及危险废物安全整治、落实企业安全生产主体责任等五方面81项任务清单，明确了工作责任和措施。

方案要求，在风险隐患方面，建立安全风险“一图、一册、一表”，严格重大安全风险报备，重大安全隐患挂牌督办，落实重大隐患“一事一办”“专人督办”；在问题整治方面，聚焦长期以来制约阻碍行业安全发展的顽症痼疾，凝聚部门合力，加大攻坚力度，强化源头管控，实施精准治理；在责任落实方面，制定细化工作任务、列明清单，建立健全横向到边、纵向到底的工作责任体系；在运行管控方面，强化依法治理、责任落实、风险防控、改革创新和基础保障，探索推进各种运输方式“最优安全运输承担”，提高企业整体安全管理能力和本质安全水平，真正做到安全生产平稳运行可控。

方案强调，行业各有关部门和单位要结合实际制定细化实施方案，强化支撑保障，严格监督检查，加强跟踪督导，对整治工作不力、逾期没有完成目标任务的，依法依规严肃问责。 

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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