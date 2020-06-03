王清宪：有效防控疫情彰显制度独特优势

山东省委常委、青岛市委书记王清宪

人民网北京6月3日电 （记者乔雪峰）6月2日，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会举办了主题为“全球疫情防控经验和国际合作交流”的会议，此次会议通过线上的方式举行。“全球性的新冠肺炎疫情，让我们更加真切地感受到，人类的确是一个命运共同体。”山东省委常委、青岛市委书记王清宪在会议上指出，在疫情面前，全世界不分种族、信仰、肤色、语言，没有谁能够宣称自己可以幸免。疫情面前不同的处理方式，显示了各国对于生命意义不同的价值认知。

王清宪表示，面对疫情，中国想到的首先是每一个人的生存价值。从人权的意义上讲，中国人首先尊重人的生存权，不管男女老幼、东西南北，所有的人在生存意义上的权利都是平等的。保护年轻的生命意味着保护未来，同样，保护年老的生命，才能给今天还在年轻着的生命对未来光明的希寄。“事实上，中国也的确用自己独特的制度优势和对所有人生存权的尊重，有效防控了疫情，让全体人民的工作生活快速恢复到正常状态。”

王清宪表示，世界各国对疫情的不同处置方式，体现了对生命不同的价值逻辑。但无论怎样，面对当下中国有效控制了疫情这样一个结果，坚持以人民为中心，生命平等，生命至上的中国逻辑都是应该受到世界尊重。

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