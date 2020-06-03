孙继业：抓好"六稳""六保"奋力实现全年经济发展目标任务

山东省副省长孙继业

人民网北京6月3日电 （记者乔雪峰）6月2日，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会举办了主题为“全球疫情防控经验和国际合作交流”的会议，此次会议通过线上的方式举行。山东省副省长孙继业在会议上指出，当前，我们正以更加有力的举措，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，集中精力抓好"六稳""六保"，奋力实现全年经济社会发展目标任务。

孙继业首先介绍了山东在疫情方面所做的工作。他指出，这次新冠肺炎疫情，是第二次世界大战结束以来最严重的全球公共卫生突发事件。疫情发生后，山东省按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，坚持人民至上、生命至上，争分夺秒同时间赛跑，全力以赴与病魔较量。

在防控上，坚持早发现、早报告、早隔离、早治疗；在救治上，我们坚持集中患者、集中专家、集中资源、集中救治；在工作着力点上，我们突出抓好重点地区、重点人群、重点场所和单位管控；在物资保障上，全面抓好各类医疗物资、生活物资和煤电油气运的生产供应。

孙继业指出，经过艰苦的努力，疫情防控阻击战取得重大战略成果，全省累计报告确诊病例788例，已有780例治愈出院。截至6月1日24时，全省已连续82天无本土病例报告。

孙继业表示，在扎实做好本省疫情防控工作的同时，按照国家统一部署，我省集全省之力，调集最优秀的医生、最急需的资源，全力支持湖北、对口支援黄冈抗击疫情，先后派出12批、1812人奔赴抗疫前线，累计收治新冠肺炎病例2659人，捐赠10.57亿元资金和大批医疗生活物资，帮助武汉人民、黄冈人民夺取了疫情防控阻击战的阶段性重大胜利。

“当前，全球疫情扩散蔓延的势头仍然没有得到有效遏制，这个时候，亟需国际社会加强合作，共同佑护各国人民生命和健康，共同佑护人类共同的地球家园，共同构建人类卫生健康共同体。” 孙继业指出，前期，山东组建赴英国联合工作组开展关心关爱活动，先后与美国德克萨斯州、加利福尼亚州，乌克兰赫尔松洲，坦桑尼亚等国家和地区开展视频连线分享抗疫经验，向意大利、塞尔维亚、韩国等20多国家捐赠了医疗物资。

最后，孙继业表示，相信今天的会议一定能为全球抗击疫情提供更多更好的应对之策和有益经验做法，为早日彻底战胜疫情，增进全人类健康福祉作出积极贡献。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)