南航“荔枝号” 大兴首秀 往返京沪、每日两班

人民网北京6月3日电 （记者乔雪峰） 6月2日上午8时21分，南航网红——“荔枝号”航班从大兴机场平稳起飞前往上海虹桥，南航在大兴机场执飞至上海的航班增至每日3班。

据了解，南航“荔枝号”是国内首架以“荔枝”为主题的特色涂装飞机，作为一张“南航新名片” 亮相大兴机场，飞向全国，为大兴机场与虹桥机场间的空中桥梁增添一道靓丽的风景。“荔枝号”执飞大兴机场-上海虹桥机场航线，每日两班；航班计划时刻为：CZ3907 08:15从大兴起飞，10:30落地上海虹桥，CZ8885将于15:55从大兴起飞，18：20落地上海虹桥。具体航班时刻以系统查询为准。

目前，大兴机场至上海航班达到每日10班，其中大兴机场往返上海虹桥7班，往返上海浦东3班。未来，往返两地的人员交流、商务往来、旅游休闲将更为便捷，对复工复产将起到积极的推动作用。

作为北京大兴国际机场最大的主基地航空公司，南航把打造广州-北京“双枢纽”作为谋划建设世界一流航空运输企业总体战略的重要一环。2020年夏秋航季，南航新增2班北京大兴—上海虹桥往返航班，两地往返的航班增加至每日3班，均由宽体机执行，大兴出港日均座位投入约1000个。

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