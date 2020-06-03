京雄城际铁路（河北段）开始全线铺轨

人民网北京6月3日电 （记者乔雪峰） 6月3日，在北京至雄安城际铁路（河北段）铺轨施工现场，随着现场指挥人员一声号令，一组500米长钢轨从T11运输车前端缓缓送出，平稳落在无砟道床上，标志着京雄城际铁路（河北段）建设整体从线下施工转入线上轨道铺设阶段，京雄城际铁路（河北段）建设进入最后冲刺阶段。

据中国铁路北京局集团有限公司京南工程项目管理部副主任邓寅杰介绍，京雄城际铁路自北京西站引出，经过既有京九铁路至李营站，接入新建高速铁路线路，向南途经北京大兴区、河北省廊坊市、霸州市至雄安新区。新建线路全长92.03公里，全程设北京大兴、大兴机场、固安东、霸州北、雄安5座车站。京雄城际铁路分两段建设运营，其中李营至大兴机场段设计时速250公里，已于2019年9月开通运营；大兴机场至雄安段设计时速350公里，预计2020年底开通运营。此次铺轨作业，继续采用国内领先的铺轨作业运输调度智能化控制平台，实现了铺轨作业运输调度指挥信息化、机车运行监控实时化、施工安全管理系统化、统计分析自动化四大目标。按照施工计划，铺轨作业预计7月底完成，9月中旬具备联调联试条件。

据中铁十二局集团有限公司铺轨项目总工程师何方瑞介绍，此次铺轨作业工期紧、任务重，需要在2个月内完成河北段160.7公里的铺轨任务。为此，京雄城际铁路（河北段）继续采用和北京段铺轨相同的设备装置，即具备“运输+推送”功能的长轨运输一体机T11，有效减少传统铺轨作业中的倒运环节，直接“一步到位”，实现了没有铺轨基地还可以快速高效作业的目标。

本次长钢轨运输，共计需17趟长轨列车，利用已开通的京雄城际铁路（北京段）线路进行运输。为在2个月内完成铺轨任务，京南工程项目管理部加强与各方协同，有效解决高铁运轨路线、铺轨顺序、封锁时段、调车转线等难题，有效利用每日天窗点，沿指定的径路运输至施工现场，为铺轨工作顺利进行奠定坚实基础。

据北京局集团公司北京工电大修段运输车间主任李金恒介绍，该段共计承担了京雄城际230.7公里钢轨焊接、运输供应任务，其中京雄城际（北京段）70公里，京雄城际铁路（河北段）160.7公里。为确保按时保质保量完成任务，该段克服疫情影响，在做好日常防护的同时，加班加点赶进度，对焊接质量采取“双探伤”扫查、“四尺测量”微创整形、检验+抽验动态分析等措施，严把焊接质量关。在钢轨运输环节，抽调3列T11长轨车确保日运轨10公里，保证京雄城际上下行同步作业的需求；对焊轨基地装轨、途中运输、线上卸轨等关键点，加大安全盯控力度；在作业人员配备上，甲乙两班人员全部上岗、随时待命。在卸轨环节，针对部分线路作业条件复杂，实施“一日一方案”，认真落实安全卡控措施，确保每一组钢轨的平安落地。

京雄城际铁路是连接北京市区、大兴国际机场和雄安新区的重要干线，承载着千年大计运输任务，支撑着国家重大发展战略，铁路建成将进一步完善京津冀区域高速铁路网结构，便利沿线群众出行，对于推动京津冀协同发展和支撑建设雄安国家级新区具有重大而深远影响。

(责编：乔雪峰、毕磊)