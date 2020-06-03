商务部：今年1-4月我国对外投资同比增长0.7%

人民网北京6月3日电 （栗翘楚）记者近日从商务部获悉，2020年1-4月，我国境内投资者共对全球155个国家和地区的3084家境外企业进行了非金融类直接投资，累计投资2350.8亿元人民币，同比增长0.7%。对外承包工程新签合同额4585.4亿元人民币,同比增长2.1%。对外劳务合作派出各类劳务人员8.2万人，4月末在外各类劳务人员78.7万人。

商务部合作司负责人表示，1-4月我国对外投资主要呈现以下特点：

一是对“一带一路”投资保持增长。1－4月，我国企业在“一带一路”沿线对53个国家非金融类直接投资52.3亿美元，同比增长13.4%，占同期投资总额的15.6%，较上年提升2.3个百分点。其中，对东盟非金融类直接投资达39.4亿美元，同比增长43.3%。

二是对外投资结构持续多元。1－4月，对外非金融类直接投资主要流向租赁和商务服务业、批发和零售业、制造业等领域，分别占37.4%、17.4%、13.8%，其中租赁和商务服务业、批发和零售业投资同比分别增长40.4%、96.0%，制造业投资同比下降32.0%。同期，流向科学研究和技术服务业、农林牧渔业的投资同比分别增长69.6%和50.0%。

三是对外承包工程新签大项目较多。1－4月，新签合同额在5000万美元以上的项目230个，合计538亿美元，占新签合同总额的82.2%。其中上亿美元项目140个，较上年增加9个。

四是对外承包工程部分行业走势良好。1－4月，一般建筑、工业建设、水利建设类项目新签合同额增长较快。其中，一般建筑类新签合同额143.2亿美元，同比增长44.8%；工业建设类新签合同额31.2亿美元，同比增长30.5%；水利建设类新签合同额24亿美元，同比增长83.2%。

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