财政部：5月地方政府债券发行量超1.3万亿元

人民网北京6月3日电 （任妍）今日，记者从财政部获悉，5月地方政府债券（以下简称地方债券）发行13025亿元，创地方债券单月发行量新高。
据统计，截至5月底，2020年地方债券共发行31997亿元，其中新增债券27024亿元，再融资债券4973亿元。新增债券发行完成中央提前下达额度（28480亿元）的94.9%，其中一般债券5522亿元，完成中央提前下达额度（5580亿元）的99%；专项债券21502亿元，完成中央提前下达额度（22900亿元）的93.9%。
据悉，1-5月地方债券发行呈现五大特点：
一是发行规模大幅增加。1-5月地方债券发行31997亿元，同比增加65.1%；新增债券发行27024亿元，同比增加85.3%。
二是发行进度明显加快。1-5月新增债券发行量完成全年地方新增债务限额47300亿元的57.1%，同比提高9.8个百分点。
三是筹资成本有效降低。1-5月地方债券平均发行利率3.27%，比2019年下降20个基点，有效减轻了地方融资成本。
四是债券期限与项目更加匹配。1-5月地方债券平均发行期限15.2年，比2019年增加4.9年，更好满足了交通、水利等长期限项目的融资需要。
五是资金投向聚焦“六稳”、“六保”。新增专项债券资金全部用于基础设施和公共服务领域重大项目，有利于扩大有效投资，更好地发挥地方债券对“六稳”“六保”的保障作用。
经全国人民代表大会批准，2020年地方政府一般债务新增规模9800亿元，专项债务新增规模37500亿元，同时发行10000亿元抗疫特别国债。财政部表示，下一步，财政部将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，统筹做好国债、地方债券发行工作，全力保障政府债券平稳顺利发行，努力推动实现全年经济社会发展目标。
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