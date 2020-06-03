央行今年取消11项证明事项

新华社北京6月2日电（记者吴雨）为优化服务、减证便民，中国人民银行2日表示，已会同相关部门认真开展了证明事项清理工作，取消“户口迁移证明”等11项证明事项，并对部分规章和规范性文件进行了修订。
当日人民银行发布的2020年取消的证明事项清单显示，申请人在申请办理黄金及黄金制品进出口准许证、异地开立单位银行结算账户、申请支付业务许可证等情况时，取消了一批证明事项。
其中值得关注的是，行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的存款人，在办理挂失、密码重置、销户等业务时，其配偶、父母或成年子女作为代理人，不再被要求出具关系证明文件，所在社区居委会（村民委员会）及以上组织或县级以上医院也无需出具特殊情况证明。取消这些证明事项后，银行可以通过与客户约定采取上门服务方式办理，也可以在风险可控并有效核实客户身份和意愿的前提下，由当事人委托代理人代为办理。
此外，央行还对教育储蓄管理办法、非金融机构支付服务管理办法实施细则等4件规章和5件规范性文件的相关条款进行了修订。
人民银行相关人士表示，下一步，人民银行将继续推进减证便民，优化营商环境，不断提升金融服务水平。
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