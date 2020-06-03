税收逆势增长超四成 小镇跑出智能网联加速度

新基建对经济的激活作用正在显现，一个产业带动一座城，提振的不仅是底气，更是信心。6月1日，记者从北京顺义区北小营镇了解到，自2019年4月这座智能网联汽车小镇落地以来，从“聪明的车”到“智慧的路”，以新产业结构为支撑的汽车小镇跑出了中国智能网联的加速度。即使在疫情阴影密布的第一季度仍实现了超40%的属地税收增长。其中，国家级智慧交通示范基地初具规模，5G基站林立，而在全国首次落地的5G车路协同道路则以20%的通行效率提升成为行业示范标杆。

保增长促复苏 智能网联成关键

据北小营镇副镇长赵毅介绍，作为世界智能网联汽车大会的永久举办地，顺义立足于北京汽车产业大区和智能网联产业承载区的功能定位，北小营承接了智能网联聚集发展的战略布署。特色小镇以高端核心要素集聚与城市生活协同发展为特征，打造出“人—车—路—云—网—城市”开放协同的创新生态。

智慧交通示范区、5G车路协同、自动驾驶和5G基站构成了北小营智能网联新经济结构下的生产要素。据赵毅副镇长进一步介绍，围绕车联网相关的企业税收已占到全镇近三成，成为镇域主导产业，是保增长促复苏的关键。1-3月，属地税收不仅没有受到疫情影响，反而同比增长超40%，一般公共预算收入同比增长超80%。

为智慧交通“高级定制”

5G网络是实现智慧交通的重要支撑，北京移动提前规划快速部署，随着示范基地建设优先实现了北小营测试场、测试道路的5G信号全覆盖。作为国家智慧交通示范基地，1年间北小营即完成了11万平米测试场及所有路段道路施工及配套设备安装。基地拥有高速公路、乡村道路、特种道路等六大功能区，模拟了加油站、隧道等不少于32个场景，接下来将继续扩展至高精度地图、高精度定位、大数据云平台等前沿技术。已进场测试的奥迪（中国）为小镇点赞，“无论是建设速度还是服务能力都首屈一指，对于奥迪来说近水楼台，将大大加速企业的研发创新进度”。

除了服务于“聪明的车”，北小营的智慧交通“高定”还特别体现在5G车路协同道路的建设上。这条7.2公里的开放路段又因是全国首条5G路段而让北小营成为中国车路协同的探路者。据赵毅副镇长介绍，“车路协同是小镇五大基础设施平台中的核心部分，通过蘑菇车联的顶层设计和部署，全路段18个路侧均完成了基于5G的智能化改造，其中包含了13个交叉路口和5个非路口部署点，成功验证并实践了5G与V2X的无缝连接，更为智慧交通打下了坚实的基础”。而从后台交通运营数据来看，建成半年来，交叉路口安全性提升了60%，通行效率较改造前提升了20%，相当于两条车道即完成了三至四条车道的通行效率，对于城市道路基建来说具有重要的参考价值。该项目也因此获得2019年中关村5G创新应用大赛优秀奖。

据蘑菇车联介绍，得益于移动5G网络的强力支撑，基于领先于全行业的智慧交通解决方案，这条示范路在数十个场景中实现了智能网联的突破。不仅包括了交通信号控制、流量分配、紧急车辆优先、车速引导、行人预警、绿波通行、路面状态警示等这些日常高频的行车场景，更在感知层面实现了超视距和环境决策。为保障驾驶安全更提供了自动驾驶和辅助驾驶支持。以紧急车辆优先为例，通过对消防车的智能改造，辅以路端的信号灯控制，蘑菇车联大大提高了应急救援效率，平均在路上的出警时间缩短了10%，在保障人民生命财产安全上发挥了重要的价值。

对于当下最热的自动驾驶，北小营已完成300亩全封闭自动驾驶测试场一期，预计2021年将全部建成运营，二期工程已提上日程，总占地面积约1200亩。为了更好的赋能智慧交通，北小营还全力推进5G建设，现已建成77个基站，智能网联路段全覆盖，让5G的高带宽、低延时、广连接为未来交通提供保障。

被中央多次点名的“新基建”承载了基础设施数字化的使命，并催生出大批新标准的制定者。目前看来智能小镇示范工程的吸附效应已显现，越来越多的创新企业和项目正在此聚集。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)