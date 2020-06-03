原标题：带活乡村经济 北科建的“民宿+”故事

初夏时节，天地生机勃发。走进青山环绕的门头沟区清水镇梁家庄村，泥泞的乡村小路被宽阔的柏油路、青石板路取代；昔日破旧的民居摇身一变为特色精品民宿；村委会大院中，由北京国资公司100万元党费捐建的党群活动示范中心成为区域红色引领的阵地，多家单位党支部的教育活动基地、门头沟区脱低帮扶工作交流平台；创艺乡居精品民宿配套餐厅、接待中心等基础配套设施一应俱全……，还有村口高高的门牌楼见证着梁家庄村的巨大变化，百年古村落正焕发着新颜。

北科建产业扶贫项目 梁家庄民宿实景

2018年，按照北京市委市政府和北京国资公司“一企一村”结对帮扶工作整体部署，北科建集团着手推进梁家庄村脱低帮扶各项工作，依靠国资体系强大资源优势，全面保障了梁家庄村低收入户的脱困脱低。两年来，北科建集团始终坚持党建引领、坚持绿色生态发展理念，坚持科学指导、精准聚焦，以超常力度和速度，形成了以党建引领、产业帮扶、就业帮扶、资金帮扶、文化帮扶、品牌帮扶五维一体的总体帮扶思路，精心撰写了一篇“生态富民”的脱低帮扶新篇章。

北科建产业扶贫项目 梁家庄民宿实景

2020年初，突如其来的新冠疫情严重冲击到社会生产秩序，为保障梁家庄村民生活生命安全，北科建集团责任担当，第一时间将千方百计协调到的口罩等防疫物资和生活必需品送到梁家庄村；克服疫情影响，梳理建立2020年精准脱低帮扶台账78户132人，严防村民因疫情或其他原因返贫致贫；坚持与村委会加强联防联控，逐条梳理防疫措施，做实做细各项工作落实，建立起了村级防控常态化的长效机制；坚持疫情防控和脱低帮扶工作统筹推进，进一步加强高端民宿规范化管理和服务品质提升，并将宣传推介提档升级，通过拍摄短视频、直播等线上营销方式，加大了融媒体体验式宣传力度。梁家庄创艺乡居精品民宿的口碑在各大OTA网站也得到显著提升，周末的入住率明显提升。 在刚刚结束的“五一”小长假，创艺乡居精品民宿迎来了2020年疫情之后的第一波小高潮：15套民宿院落入住率达95%。新中式简约风格的“花椒小院”、“青山小筑”、“栖隐山房”“观览山居”……一院一景、风格迥异的民宿让访客目不暇接，探访流连。“这个地方古朴幽静、山景怡人、空气清爽、美食健康，这里的人淳朴热情，是个远离城市喧嚣、回归大自然、放空心灵的世外桃源！”一位相机照不停的李大姐异常高兴的见人就描述。

梁家庄健康生态蔬菜 高山芦笋

为保障梁家庄村稳定脱低不返低，北科建集团仔细研究了村每户、每人具体情况，拟定了精准帮扶措施，打造村经济长期稳定发展的“造血”功能。梁家庄村海拔近千米，生长的高山芦笋清脆爽口、甘甜水果风味儿；绿色生态菜园天然无污染，为大家送上健康美味的生态蔬菜；针对生态农产品，集团积极抖音、微信朋友圈、集团系统群等多重云销售，并为客户推荐周边众多旅游景点，将精品民宿、高山芦笋、生态水菜和周边游玩密切的结合起来，形成新的卖点。

梁家庄村的振兴，最大的受益者就是村民。“自己在村里住了几十年，这两年的变化是翻天覆地的。现在家里就有能打工的地方，出去打工的年轻人回来的多了，村里也充满的鲜活的朝气。”家乡的新变化，梁家庄村低困户张建梅看在眼里，乐在心里。“我是首批被选拔出来的民宿管家，我感到非常自豪”。她有了这份稳定工作，收入不仅翻了翻，我们活的更有价值、更有尊严了。

北科建产业扶贫项目 梁家庄民宿实景

2020年是全面建成小康社会决胜之年，帮助门头沟区清水镇梁家庄村脱贫攻坚是北科建集团必须兑现的庄严承诺。北科建集团“民宿+”多规合一的谋划不仅改变着梁家庄村的村容村貌，也提升着梁家庄村民的幸福感，而正是这些新变化汇聚成了梁家庄村振兴发展的大前景。

民宿产业的路走对了，我们不畏遥远，30年前，在改革开放之初，我们的父辈一穷二白何其艰辛，他们经历了多么复杂的年代，走过了那么长的路，今天，历史的接力棒交到我们手中，“脱贫攻坚”不是一句口号，是使命，是信念，只有不断努力，只有不断奋进，疫情之下，我们不能等待，我们必须用自己的力量突围。“绿水青山流连客、碧树丹枫筑梦来”，北科建集团将积极贯彻“绿水青山就是金山银山”的两山理论，不忘初心、不负使命，在梁家庄脱低帮扶的道路上继续勇挑重担、奋力前行，为首都打赢脱贫攻坚战贡献更多、更大的力量。（沈阳）

专题：智慧产业新城

(责编：夏晓伦、乔雪峰)