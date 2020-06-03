原标题：摘帽不摘帮扶 扶贫持续发力 万达丹寨扶贫四期项目开业

5月30日，随着万达酒店及度假村旗下第一家温泉酒店——丹寨万达锦华温泉酒店在贵州丹寨正式揭幕迎宾，万达集团响应“摘帽不摘帮扶”的号召，在丹寨开展社会扶贫的第四期项目宣布正式投入使用。万达集团总裁齐界和黔东南州、丹寨县的有关领导出席开业仪式。

据介绍，新开业的小镇四期项目各具特色，丰富了小镇功能。万达锦华温泉度假酒店填补丹寨高端温泉度假酒店的空白，吸引冬季游客；会议中心二期新会议厅将打造成重要会议的永久会址，帮助丹寨营造会议经济；丹调图书馆将打造私人订制图书馆，形成新的文化地标；环湖跑道将常年举行云上马拉松，打造独具特色的跑步圣地。这些项目有望推动丹寨万达小镇从旅游观光景区向度假休闲胜地升级，增加过夜游客，带动丹寨全域旅游发展，推动丹寨经济转型升级和全面发展。

作为丹寨县的首个温泉酒店，万达锦华温泉度假酒店位于丹寨万达旅游小镇东湖东岸，拥有338间独具苗族特色的客房、套房及两座特色小院。酒店的云沁温泉中心依山而建。温泉中心分室内温泉区和室外温泉区，涵盖38个泡池、多功能休息区以及各种娱乐休闲设施，可同时容纳600人体验温泉。泡池在设计上巧妙地与东湖自然景观结合，山水一色，使温泉体验更加独特。

万达集团2014年开始包县帮扶丹寨县，创新推出长、中、短期结合，教育、产业、基金并举的扶贫模式，总捐资投入23亿元，建设产业扶贫基金、旅游小镇、职业技术学院三大扶贫项目。丹寨万达小镇是万达帮扶丹寨的核心项目，小镇 2017年开业后即安排5年投资及招商计划，每年增加新的产业项目投资，持续深化定位，提升品质、塑造品牌。目前，小镇每年吸引游客超过550万，有力推动了丹寨经济转型升级和全面发展。万达集团总裁齐界在开业仪式上表示，万达帮扶丹寨不设期限，久久为功，力争将丹寨打造成全国知名的旅游度假胜地，帮助脱贫群众迈向富裕。

(责编：夏晓伦、乔雪峰)