国家发展改革委：开展五方面工作进一步降低物流成本

人民网北京6月3日电（许维娜）国家发展改革委、交通运输部日前共同发布了《关于进一步降低物流成本的实施意见》（以下简称《意见》）。对此，国家发展改革委有关负责人表示，一方面要巩固物流降成本工作已取得的成效，进一步优化行业发展环境；另一方面要重点从完善社会物流体系运行入手，着力提高全社会物流效率水平，打造物流降成本升级版，为实体经济高质量发展奠定坚实基础。

那么，物流降成本工作目前面临哪些突出问题？《意见》提出了哪些具体措施？国家发展改革委有关负责人就相关热点话题进行了解读。

物流降成本工作目前面临哪些突出问题？

总的来看，问题集中体现在“四个三”，即“三难”，用地难、融资难、通行难；“三多”，管理条线多、收费项目多、税收负担多；“三低”，铁水运输占比低、标准化水平低、行业集中度低；“三不畅”，基础设施联通不畅、铁水干线通道不畅、信息互联共享不畅。

从物流降成本工作全局看，随着物流基础设施网络完善、新技术新模式应用及企业管理水平提升，我国物流成本有望逐步降低至更合理水平，但短期内，制造业物流需求将继续保持较大规模，生产生活方式改变带来的多批次、小批量物流快速发展，劳动力、土地等资源要素成本不断上升，物流降成本工作面临更加严峻复杂的挑战。特别是随着物流降成本工作不断深入，部分领域成本下降空间已相对有限。

面对突出问题，《意见》对此提出了哪些具体措施？

《意见》围绕“减负降本、提质增效”总目标，按照“立足当前、着眼长远，远近结合、标本兼治”的基本原则，提出6方面24条物流降成本举措。具体包括：

一是降低物流制度成本。从完善证照和许可办理程序、科学推进治理车辆超限超载工作、维护道路货运市场正常秩序、优化城市配送车辆通行停靠管理、推进通关便利化、深化铁路市场化改革等方面，进一步深化“放管服”和制约物流降成本的关键环节改革。

二是降低物流要素成本。从保障物流用地需求、完善物流用地考核、拓宽融资渠道、完善风险补偿分担机制等方面出实招硬招，进一步推动解决“融资难”“用地难”等制约物流降本增效的突出问题。

三是降低物流税费成本。从落实物流领域税费政策、降低公路通行成本、降低铁路航空货运收费、规范海运口岸收费、加强物流领域收费行为监管等方面，进一步加大物流领域减税降费力度。

四是降低物流信息成本。从推动物流信息开放共享、降低货车定位信息成本等方面重点发力，推动解决近年来物流企业特别是公路货运企业反映的“信息成本高”问题，为物流信息互联互通和智慧物流发展创造更好条件。

五是降低物流联运成本。从破除多式联运“中梗阻”、完善物流标准规范体系等关键环节入手，推动物流设施高效衔接，促进多式联运发展。

六是降低物流综合成本。从推进物流基础设施网络建设、培育骨干物流企业、提高现代供应链发展水平、加快发展智慧物流、积极发展绿色物流等方面综合施策，补短板、强弱项，将物流降成本工作向纵深推进。

《意见》有哪些突出特点？

一是直面问题，力求实效。聚焦制约物流降成本的“老大难”问题，创新思路和政策手段，着力提高企业政策获得感。

二是远近结合，协调推进。《意见》一方面聚焦行业反映集中、社会广泛关注的重点、难点问题及新冠肺炎疫情发生以来物流领域出现的新情况、新问题，进一步出台实施新的细化实化措施。另一方面着眼于加强不同领域、不同物流环节的衔接转换，推动以压缩绝对成本支出为导向的“数量型降成本”向以完善物流运行体系为导向的“效率型降成本”转变。

三是强化统筹，狠抓落实。物流降成本工作领域广、条线多，涉及多个部门职责，需要相关部门共同发力。

围绕贯彻落实《意见》，近期将重点开展哪些工作？

一是扎实推进国家物流枢纽网络建设。在前期工作基础上做好2020年国家物流枢纽建设工作，加快构建国家物流枢纽网络的基本框架和重要支撑，进一步整合集聚各类存量物流资源，提高行业规模化、网络化、集约化发展水平。同时，着手研究制定2021-2025年国家物流枢纽网络建设实施方案。

二是布局建设国家骨干冷链物流基地。面向高附加值生鲜农产品优势产区和集散地建设一批国家骨干冷链物流基地，整合集聚存量冷链物流市场供需、存量设施以及农产品流通、生产加工等上下游产业资源，促进冷链物流降本增效，支持生鲜农产品产业化发展。

三是加强应急储备设施建设。结合重大物流基础设施建设等工作，研究在具备条件的地区布局建设一批应急储备设施，加强医疗等应急物资储备和调运能力，为提高重大突发事件应急处置能力提供有力支撑。

四是促进物流业制造业融合发展。新冠肺炎疫情发生初期和复工复产期间出现的短期和局部物资短缺、产业链协同不足等问题，其重要原因就是物流业制造业联动不够、供应链弹性不足。对此，我们正在会同相关部门研究制定政策文件，拟在一些关键环节和重点领域推动物流业制造业深度融合、创新发展。

五是组织开展物流园区示范工作。按照国务院有关工作部署，已会同相关部门发布了两批共56家示范物流园区，在发挥骨干园区带动引领作用，推动提高物流体系运行效率方面发挥了积极作用。近期我们将按照《意见》要求，会同相关部门研究启动新一批示范物流园区遴选等工作，进一步促进物流园区整体发展水平提升。

(责编：许维娜、夏晓伦)