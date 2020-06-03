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快手首推“616品质购物节”，直播电商参战618

2020年06月03日17:35  来源：新华网
 
原标题：快手首推“616品质购物节”，直播电商参战618

　　快手电商宣布首个年中大促“快手616品质购物节”将于6月6日开始。

　　快手将投入数亿流量资源、数千万现金奖励以及官方补贴回馈商家和用户，配合带货挑战榜、品牌直播日、明星直播等多种玩法和优惠。

　　不同于618，快手616品质购物节是首个短视频直播平台打造的年中购物节，活动时间为6月6日至18日。

　　由此，快手电商正式拥有616和116两个官方购物节。其中616品质购物节主打成熟品牌，116主打与原产地高度关联的“源头好物”。

　　6月16日当天，快手将携手明星代言人带来京东自营商品的带货专场。这是此前快手与京东零售战略合作的首次落地，快手用户无需跳转到京东APP就可以直接在快手站内购买京东自营商品。16日至18日，还有更多主播在快手站内参与售卖京东自营商品的活动。

　　对于快手电商来说，616品质购物节也是今年以来向品牌端进化的一次期中考。

　　今年以来，快手电商发起“超级品牌日”活动，前7场成交额达到6.2亿元，吸引了李宁、美特斯邦威、阿迪达斯、完美日记、宝洁等品牌加入，品牌成为快手电商重要组成部分。5月10日快手与格力带来卖货专场，3小时成交突破3.1亿元。

　　5月27日，快手与京东零售达成战略合作。京东零售将优势品类商品提供给快手，双方共建优质商品池，由快手主播选品销售。这是快手电商在品牌货品端的一次重要补充和提升。

　　这种从源头好物到品牌的边界拓展也源于快手用户的自身需求。当前快手日活已经超过3亿，用户体量巨大构成多元，消费需求同样多元。作为致力于“提升每一个人独特的幸福感”的平台，快手也将持续满足用户不断升级的多元化消费需求，助力更多消费者实现幸福生活。

(责编：夏晓伦、孙阳)
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