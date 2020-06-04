有效投资 精准发力（会后探落实·稳投资）

今年全国两会期间，习近平总书记在看望参加政协会议的经济界委员时强调，我国正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速发展阶段，投资需求潜力巨大。今年的《政府工作报告》也提出，扩大有效投资，让投资持续发挥效益。

实施老旧小区改造，促进传统产业改造升级，扩大战略性新兴产业投资……各地一系列扩大有效投资的积极举措，惠民生补短板，调结构增后劲，正不断激发经济发展的强大动力。

——编 者

福建漳州——

产业升级 老树发新芽

本报记者 刘晓宇

“开工！”随着号子喊响，吊机、挖掘机的轰鸣声骤起，一辆辆工程土方车穿梭在工地上，1000多名工人奔向各自的岗位……

这一派热闹的场景，发生在福建省漳州市三宝集团冷轧硅钢及金属制品深加工项目工地。在2020年首季度项目集中开竣工现场，三宝集团的又一个高附加值钢铁项目落地动工，再次吹响传统产业转型升级的号角。看着眼前充满活力的现代化三宝集团，集团生产部经理吴长锡信心十足。

近些年，由于国内钢材市场整体供大于求、价格竞争日趋激烈，三宝集团遭遇“寒冬”。在低需求和高产能的双重压力之下，集团年缴税额从2.8亿元下滑到5000多万元。

老路走不通了，就要走新路。“我们果断调整了产品结构。”吴长锡说。近年来，在漳州市的支持下，三宝集团年均研发经费投入超过2亿元，先后成立院士工作站和精品钢技术研发中心，培养并组建了拥有56名技术人员的科研团队。

基于建筑市场对原材料的需求，三宝集团把重心放到研发耐腐蚀钢筋和钢板上。吴长锡带着技术员，在耐腐蚀钢生产车间里埋头苦干。很快，高端精品钢成为集团高技术的“拳头产品”——耐腐蚀、性价比高，能够为沿海地区建筑物及沿海岛礁、深海工程提供有力保障。

有技术，却缺资金。漳州市牵线搭桥，成功为三宝集团找到了一家国内合作伙伴，几轮洽谈后，最终达成了合作意向。22.6亿元的计划总投资额，12.5万平方米的厂房建设，120万吨的高牌号高磁感无取向硅钢等金属深加工产品产量，让三宝集团再次驶上转型升级的快车道。

“老树也能发新芽”，在漳州市特殊钢铁产业专场推介会上，由三宝集团推荐引进的两个产业链下游企业项目也成功在漳州落地，总投资25亿元，让三宝集团也拥有了自己的“产业家庭”。同时，今年前4月，漳州市完成固定资产投资875.37亿元，规模以上工业实现增加值600.6亿元。

河南郑州——

小区改造 新村变“新村”

本报记者 毕京津

能这么快赶上老旧小区改造，老乾可是万万没想到。前房主出手时那个急切劲儿，让人怎么看这小区也不像能有“第二春”。

老乾名叫乾万平，今年62岁，是个地地道道的河南农民。前几年，老乾和老伴儿决定到郑州安家。

能看戏，是他买房子的“第一标准”。“工人新村挨着紫荆山公园和人民公园，唱戏的老人多，没事溜达着就能去！”老乾看中的是这儿的位置，挨着公园、医院、地铁站，生活方便。

但2018年6月看房的时候，老乾还是有不少意见：通往小区的路上，地面大坑小坑，大多蓄积着污水；好不容易到了房子所在的楼，临街的一楼穿墙打洞开起了饭店，烟囱直伸到楼顶，冒出黑烟，顺着墙壁流下油污，染黑了裸露的砖头。老乾有些动摇。但房东急于出手，多次讨价还价后，老乾买了下来。

2018年12月，老乾老两口正式住进了郑州市金水区工人新村社区50号楼。老两口爱干净，收拾完自家屋子，还会打扫一下楼道，“干净点，心里舒坦！”

没想到更舒坦的日子还在后头。2019年7月，郑州市开始改造老旧小区。金水区决定把工人新村作为改造样本，先期启动。拆除违章建筑，整治穿墙打洞、违规经营，重新平整、铺设路面，增加绿化带，建立居民休息区、书房等休闲娱乐设施，还聘请了物业公司加强管理……政府在0.25平方公里、近2000户居民的工人新村投入6000多万元改造资金。半年多以后，新村变成真“新村”！

如今，走在工人新村干净整洁的道路上，杨柳垂绿、楼栋整洁。老乾觉得自己真是买对了地儿！

工人新村的“旧貌换新颜”只是郑州市老旧小区改造的一个缩影。据了解，2019年—2021年，郑州市计划在市内五区改造老旧小区1833个，涉及7000余栋楼，建筑面积近2500万平方米，将惠及30万户居民，截至目前，已完工152个小区。

重庆高新区——

资源集聚 发展添动能

本报记者 刘新吾

在重庆高新区的一块平整土地上，一群设计师手拿图纸，正在讨论项目设计方案。他们所在的地方，正是总投资约200亿元的重庆光大人工智能产业基地项目现场。

“产业基地将聚焦大数据、人工智能、物联网等领域，是今年重庆首轮集中开工的新基建项目之一。”光大控股董事总经理、特斯联创始人兼首席执行官艾渝对项目的投资前景信心满满。

不过当初，艾渝还是犯过一阵子难。今年4月，项目正式在重庆落地，但项目建设涉及的城市级信息系统国产化规划设计工作，需要庞大的数据信息处理能力，受疫情影响，相关配套企业和技术人员无法到位，研发进度不得不放缓。

正当艾渝的团队头疼时，重庆高新区管委会了解到相关情况，主动找上门来并提供了解决方案——由高新区管委会牵线搭桥，邀请中国电子信息产业集团与艾渝团队合作。

在中国电子集团的驰援下，一个月后，研发进度就达到了预期。“政府从项目落地到发展提供了全方位服务，让投资者吃下了定心丸。”艾渝说。

“这次合作给双方带来了更多发展机会。”中国电子系统技术有限公司助理总裁、西南区总经理常炳涛说，他们接到任务后，立即派出骨干技术人员，并将自身产品进行适应性改造，来推动项目进程。

“为招商引资企业寻求本地化配套服务，一直是高新区产业链招商的重要抓手。”重庆高新区招商公司副总经理王奉波说，通过这次牵线，高新区也进一步完善了产业链。

如今，重庆光大人工智能产业基地项目发展迅速，已开始对外进行二次招商。一条覆盖硬件制造、软件研发、平台开发等各个环节的大数据智能化产业链正逐步成形。

随着战略性新兴产业在重庆高新区加速集聚，下一步，当地将在5G、大数据、物联网、人工智能等领域加大投入，为经济发展注入新动能。

《 人民日报 》（ 2020年06月04日 07 版）

(责编：白宇、岳弘彬)