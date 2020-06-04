原标题：6月3日拍摄的视频会议现场。新华社记者 肖艺九 摄

新华社北京6月3日电（记者王希）国资央企将在产业投资、改革创新、民生保障等方面加大对湖北疫后重振的支持力度。中央企业今年在湖北计划总投资额约3900亿元。下一步将再增72个项目，新增投资超过3200亿元。

这是记者在3日国务院国资委与湖北省委、省政府共同举办的中央企业助力湖北疫后重振发展视频会议上了解到的信息。

6月3日拍摄的视频会议现场。新华社记者 肖艺九 摄

“国务院国资委将以更大的力度强化政策支持，推动中央企业与湖北深化合作。”国资委党委书记、主任郝鹏在会上说。

他表示，国资央企将加大产业投资力度，争取早开工、早投产、早见效，发挥龙头企业带动作用，为湖北疫后重振提供有力支撑；加大改革创新力度，打造改革高地，深化混合所有制改革，强化科技创新，加快关键核心技术攻关，为湖北疫后重振激发强劲动能。

6月3日拍摄的视频会议现场。新华社记者 肖艺九 摄

在民生保障方面，中央企业将开通湖北招聘绿色通道，推动消费扶贫、产业扶贫等，助力湖北做好稳就业、脱贫攻坚、生态保护等工作，为疫后重振优化条件环境，助推湖北实现高质量发展。

在当日的视频会议上，部分中央企业与湖北省政府、地方国有企业等通过视频会议系统“云签约”了一批涉及新能源、汽车制造、新材料等领域的合作协议。

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