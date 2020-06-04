为高质量发展增添动力（评论员观察）

针对企业恢复生产经营的各种困难和问题，尤其要“靶向治疗”，加强要素保障，推动调整优化，实施一批变革性、牵引性、标志性举措，助力做好“六稳”工作、落实“六保”任务

发展质量有看得见、摸得着的实效，企业利润有增长、负担有下降，群众就业有保障、收入有提高，应该成为检验当前经济工作成效的重要标准

当前，全球新冠肺炎疫情和世界经济形势仍然严峻复杂，我国发展面临的挑战前所未有。今年政府工作报告指出，“坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力推动高质量发展”。毫不放松常态化疫情防控，着力做好经济社会发展各项工作，“把失去的时间抢回来，努力完成今年的目标任务”，是当前的一项重要任务。只有在着力稳企业、保就业基础上，乘势而上实现更高质量发展，中国经济才能真正转危为安、化危为机。

实现高质量发展，既是新发展理念的题中之义，也是打造新发展格局的必然要求。经济发展不仅看数量，更要看质量，要使相同的增长速度拥有更多高质量的内涵。疫情影响是冲击、是危机，但同样蕴含难得的转机。坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，是当前维护经济发展和社会稳定大局、构建国内国际双循环相互促进的新发展格局的必然选择。

在新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态上不断取得突破，是高质量发展的当务之急。一段时间以来，中国经济产业基础和产业链的现代化，存在“大而不强”“连而不紧”等问题。突如其来的疫情，对传统产业优势的巩固、优势产业领先地位的强化，及战略性新兴产业、未来产业的布局，提出了更高更紧迫要求。加强科技创新和技术攻关，强化关键环节、领域和产品保障能力，方能把实体经济特别是制造业做强做优，让新型举国体制优势充分释放出来，以更高级的产业基础、更现代的产业链条挺起发展质量的“脊梁”。

高质量发展要和扩大内需战略紧密结合起来。是否有利于壮大新增长点、形成发展新动能，说到底，要由广大消费者来评判，要在群众“接不接受”“满不满意”的维度上来考察。促进新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态等的发展，契合的正是当前新型消费、升级消费的需要，有利于企业夯实安身立命之本，有利于满足群众多方位、多层次的新需求。把扩大内需各项政策举措抓实在，激发超大规模市场优势和内需潜力，产业链和供应链的稳定性、竞争力才能顺势大幅提升，供给侧结构性改革的堵点也会随之打通，进而让经济发展方式加快转变的各个环节有效连接起来。

宏观政策实施和全面深化改革，同样对实现高质量发展至关重要。无论是更加积极有为的财政政策、更加灵活适度的货币政策，还是全面强化的就业优先政策，都要在逆周期调节上，紧紧瞄准高质量发展的“靶子”不动摇。新动能的增强、市场主体活力创造力的增进，都离不开重点改革领域的攻坚克难，高质量发展要以全面深化改革为根本动力。针对企业恢复生产经营的各种困难和问题，尤其要“靶向治疗”，加强要素保障，推动调整优化，实施一批变革性、牵引性、标志性举措，助力做好“六稳”工作、落实“六保”任务。

习近平总书记指出：“全面建成小康社会，不是一个‘数字游戏’或‘速度游戏’，而是一个实实在在的目标。”发展质量有看得见、摸得着的实效，企业利润有增长、负担有下降，群众就业有保障、收入有提高，应该成为检验当前经济工作成效的重要标准。树立注重发展质量的正确政绩观，咬紧牙关、屏息聚力，真抓实干、埋头苦干，中国经济一定能闯关夺隘、在高质量发展上迈出更大步伐。

《 人民日报 》（ 2020年06月04日 05 版）

(责编：李栋、值班)