关注复工复产:防控不松劲 用餐更安心

守卫“舌尖健康”。

商海春作（新华社发）

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为促进餐饮业回暖，各地积极出台举措，减免税费、提振消费、增强信心；企业也纷纷出招自救，加强防控、优化服务、推行餐桌文明礼仪，提升顾客用餐体验，推动餐饮业复工复产。

“鲜嫩的毛肚就着红辣辣的汤汁儿，美味！这几个月一直在想念这个火锅的味道……”5月24日是星期日，李先生带着家人到巴奴毛肚火锅郑州商城路店就餐。刚过中午12点，大厅里已坐满了人。

这个热闹的场景，店长李奇盼了很久。推行公筷分餐，开展优惠活动，加强线上服务……一段时间以来，餐饮业创新经营方式，提升服务水平，市民重回餐厅，享受美味美食。

做好防控 规范堂食

推动餐桌文明，保障用餐安全，逐步恢复经营

“老板，来碗肥肠粉，配个军屯锅盔！打包带走。”“好嘞，您稍等。”……这两天，在郑州郑东新区白家桥头肥肠粉店里，负责人朗麟忙得脚不沾地。“过去几个月，因为疫情防控需要门店暂时停业，闲在家、心里慌，现在忙起来了，心里也舒坦了。”

进店测量体温、提供消毒洗手液、实行无接触点餐……“现在顾客到店里来吃饭，最看重的就是防控措施到位不到位。”朗麟说，申请复工前，店内做了详细的防控预案，还提前购置了大批防疫物资。

“想吃火锅了，终于等到你们开业了。”3月21日，在停业近两个月后，巴奴毛肚火锅在微信公众号宣布“堂食复工”，不少网友热情留言。

“复工后，到店就餐的顾客须更注重餐桌卫生文明，我们也针对这个新需求，不断优化服务。”巴奴品牌事业部总经理刘永涛说，门店内重新布局，加大了座位间隔，实行无接触点餐。同时在餐桌上加放公筷、上菜时增加食物防护罩，严把顾客用餐安全关。

疫情防控期间，餐饮业经营受到影响。国家统计局5月15日发布的4月份社会消费品零售数据显示，1月—4月，全国餐饮收入8333亿元，同比下跌41.2%。但与此同时，餐饮业也正逐步恢复元气。5月份，非制造业商务活动指数为53.6%，比上月上升0.4个百分点；其中餐饮业商务活动指数位于55.0%以上。在郑州，截至5月31日，餐饮业复工率已达90％，上座率近80％。

在青岛西海岸新区，市民张女士一家在都源家宴小厨餐厅门口，用手机排队等候叫号。“餐厅的防控措施很严格。出来解解馋，排队也值啦！”张女士笑着说。“不光节假日就餐人数变多，工作日来的上班族也多了。”都源家宴小厨店长刘振说，“一切都在回到正轨。”

对接外卖 试水直播

提升服务质量，拓展经营渠道，满足消费者新需求

前不久，家住青岛市市北区的王女士通过手机下单，购买了南京大牌档凯德店的食品。“以前总去店里吃，现在外卖也方便，可以选择自提或预约配送，全程无接触。”

外卖是很多企业在疫情防控期间开展的“新业务”。据国家统计局调查，4月份限额以上住宿和餐饮业企业通过公共网络实现的餐费收入同比实现两位数增长。

“现在人们生活方式改变了，外卖成了新的突破口。”刘永涛说，为保持口感，外送食材都采用“冰袋+外送保鲜箱”配送，同时使用环保包装，保证食物新鲜、口感醇正、安全卫生。

同时，各企业还拓展了线上营销渠道。

“今天教大家做阳春面，大葱大姜大蒜入锅，小米辣椒调味，再放上圆挂面……”日前，青岛都源餐饮管理有限公司董事长林蓬勃尝试在抖音上教大家做家常菜，收获了不少粉丝。林蓬勃说：“我们专门成立了4个人组成的线上营销团队，希望通过在线直播、网友互动等方式扩大品牌影响力。”

前几个月，都源家宴小厨收入大幅减少。“面对这个情况，我们瞄准了市民居家做饭的需求，开起了‘生鲜超市’，推出半成品、预制品等食材套餐，并配好调料、写明烹饪方式，通过微信粉丝群等渠道进行销售。”刘振说。

“在危机中寻找机遇，才是应对之策。”河南郑州阿五黄河大鲤鱼餐厅董事长樊胜武，也是郑州市餐饮与饭店行业协会会长，他说，疫情防控期间，餐厅在对店面进行修整改造的同时，对员工进行岗位培训。几个月前，协会还组织多家餐厅和厨师，筹集30余万元爱心物资，为支援湖北的医护人员制作家乡美食，让他们在抗疫一线尝到熟悉的味道。

督导检查 暖心帮扶

政府发力破题，助力企业降成本，促进消费回暖

最近，位于青岛市市北区新都心商圈的一家音乐餐厅逐渐恢复了人气。店长袁宁说：“之前每个月损失近20万元，现金流都很难维持。”

一筹莫展之际，青岛创新资源示范片区管委会成立了复工复产小分队，上门走访，针对每家企业制定不同策略。“管委会不仅为我们提供了运营建议，还帮我们对接了业务。”袁宁说，经过协调，音乐餐厅为附近企业提供用餐服务，线上订餐、线下配送，每月配送午餐近1000份。

“有1家餐饮企业复工复产，我们就要检查1家，帮扶1家，努力帮助更多餐饮企业渡过难关。”青岛市市北区市场监管局餐饮科邵军锋说。

在河南，省商务厅联合省市餐饮协会对接金融机构，推出了一系列适合餐饮企业的金融产品；同时，联系商业综合体、农批市场、电商平台等商贸流通企业，为餐饮企业提供平价优质粮油菜以及减免房租、降低佣金等支持。郑州市餐饮与饭店行业协会发出了“减佣降费、共渡难关”倡议，呼吁帮助餐饮企业降低运营成本。

“凡是在疫情期间减免房租的企业，将被纳入青岛好房东名单，在年底的资金扶持、品牌推广等环节给予政策倾斜。”青岛市市北区民营办工作人员林军介绍，青岛市人民政府办公厅出台“支持中小企业保经营稳发展若干政策措施”，目前已帮助110余家餐饮企业减免房租成本320余万元。

“帮助餐饮企业复工复产，关键是提升企业安全供餐的能力。”青岛市李沧区市场监管局一名工作人员说，在餐饮企业复工前，李沧区市场监管局便针对安全供餐进行线上培训与线下指导；大规模复工后，又实地走访了252家餐饮企业，检查防控措施，解决实际困难。“郑州发布了文明用餐倡议，呼吁餐饮企业大力倡导推行分餐制，使用公筷、公勺，拒食野味、餐前洗手等。”樊胜武说。

此外，为促进餐饮消费回暖，各地也在行动中。青岛市持续开展“2020青岛百日万店消费季”活动，餐饮企业纷纷推出时令菜品、储值优惠、打折促销等活动；郑州市相关部门分批向社会发放4亿元红利性消费券，促进居民消费尤其是餐饮消费。

《 人民日报 》（ 2020年06月04日 06 版）

(责编：李栋、值班)